Cualquiera puede crear un NFT de lo que quiera robando obras originales de artistas: las plataformas de venta no están haciendo nada

Hubo un momento, en este mismo año 2021 (año de la explosión de los NFT) en que parecía que los NFT serían un gran complemento para que los artistas pudieran hacer llegar su obra al público.

No hay más que recordar al artista Pak y su colección 'The Fungible Collection' que recaudó 16,8 millones de dólares siendo un simple píxel gris su obra estrella. O cómo el criptoartista Beeple protagonizó la primera subasta de arte digital en la prestigiosa casa de subastas Christie's con la colección "Todos los días: Los primeros 5.000 días".

Sin embargo, apenas unos meses después de estos hitos, el panorama se muestra bastante más diferente para los artistas: teniendo en cuenta que se puede crear un NFT de cualquier cosa por apenas 120 dólares (unos 106 euros), están viendo cómo les están robando sus creaciones.

Liam Sharpy Sharp anunció en su Twitter que "laamentablemente voy a tener que cerrar por completo mi galería DeviantArt, ya que la gente sigue robando mi arte y haciendo NFTs" y también se queja de que no puede denunciar cada uno de estos casos y que esta problemática está "constantemente ignorada".

Sadly I'm going to have to completely shut down my entire @DeviantArt gallery as people keep stealing my art and making NFTs. I can't - and shouldn't have to - report each one and make a case, which is consistently ignored. Sad and frustrating. pic.twitter.com/oNH6yXQtyU