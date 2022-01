Pagan 2,6 millones de euros por una copia de Dune para liberar los derechos, sin saber que comprar un libro no les da el copyright

Spice DAO es un grupo cripto que ha adquirido una de las copias originales del libro de 'Dune' de Alejandro Jodorowsky (también conocido como la Biblia de Dune), por 2,66 millones de euros, y que tiene el objetivo de hacer público el libro de Jodorowsky (en la medida en que la ley lo permita), producir una serie animada y venderle los derechos a algún servicio de streaming. Tras esto, apoyar proyectos derivados de la comunidad.

Donde ya esta parte de la historia es muy curiosa, lo más llamativo de todo es que se equivocan. Porque comprar uno de los libros originales no da derechos sobre su copyright.

Lo que han adquirido dese Spice DAO son la colección de imágenes, ilustraciones y bocetos originales del director chileno-francés que intentó hacer una película de la clásica obra Dune de ciencia ficción en los años 70.

We won the auction for €2.66M. Now our mission is to:



1. Make the book public (to the extent permitted by law)



2. Produce an original animated limited series inspired by the book and sell it to a streaming service



3. Support derivative projects from the community pic.twitter.com/g4QnF6YZBp