Más leña al fuego: YouTube sugiere "cómo tener sexo con niños" al buscar cómo hacer algo

Tras la ola de vídeos perturbadores en YouTube Kids, la plataforma hace unos días anunciaba el cierre de más de 50 canales y eliminaba miles de vídeos. De esta manera, la compañía buscaba zanjar esta polémica y hacer que sea un lugar en el que los niños pueden navegar sin encontrarse con este tipo de contenido.

Parece que los problemas todavía no han acabado, ya que muchos usuarios se han topado con unos resultados muy preocupantes en la barra de autocompletar. Entre las opciones sugeridas, aparecía "cómo tener sexo con tus hijos" cuando iniciabas una búsqueda tipo "cómo tener" (tanto en la web como en app móviles).

Mediante un comunicado oficial, Google asegura que ya han eliminado este tipo de sugerencias del autocompletar de YouTube y afirman estar investigando lo que ha ocurrido.

De todos modos, he probado a hacer una búsqueda con "how to have" en este preciso momento y en el tercer resultado me aparece "cómo tener sexo en la escuela":

Por qué han aparecido estas sugerencias

Curiosamente, que aparezcan este tipo de sugerencias en el autocompletar no significa que YouTube esté repleto de vídeos de incesto. Se especula que podríamos estar ante una campaña planeada por algún grupo de trolls.

Hasta ahora, el algoritmo de Google nos ofrece las búsquedas más populares dentro de la plataforma. Eso significa que un grupo de personas podrían haberse puesto de acuerdo para buscar de manera masiva este tipo de frases y que así le aparezcan a la mayoría de los usuarios.

No es la primera vez que se acusa a el algoritmo de Google de ser políticamente incorrecto, pero nuevamente se demuestra que la culpa parece ser de los humanos. De todo esto nos quedan claras dos cosas: que tener el control absoluto de una plataforma tan gigantesca como YouTube es muy complicado, y que Google tiene que esforzarse por que este tipo de polémicas no surjan en un momento tan delicado.

España y la búsqueda del "todo gratis"

Si hacemos la prueba en España, actualmente parece que lo que importa es tenerlo todo gratis (Spotify, Netflix, PSN Plus), tener muchos seguidores en Instagram y poderles mostrar tus abdominales:

Eso sí, de momento no hay rastro de búsquedas relacionadas con tener sexo con tus progenitores o en un centro de estudios.

