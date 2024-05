"Me siento casi mal". Descubre después de varios meses que un hacker ha estado 332 horas jugando en su cuenta a este juego

En muchas ocasiones podemos dejar una plataforma descuidada. Hablamos de descuido cuando simplemente no la ejecutamos durante varios meses como puede ocurrir con alguna plataforma de juegos como Epic o Steam. Pero... ¿qué pensarías si tras acceder pasados unos meses ves que alguien ha jugado durante cientos de horas a uno de tus juegos?

Esto que a priori es tan raro le ha pasado a un joven que dejó abandonada su cuenta de Epic Games durante varios meses. Al regresar a ella descubrió que alguien había estado 332 horas jugando a uno de los juegos que tenía en su biblioteca.

De no jugar GTA a encontrarse 332 invertidas en el

Estamos hablando del usuario de Reddit ThegreatestsSaiyan que ha compartido como un hacker consiguió acceso a su cuenta de Epic. Pero encima este hacker tuvo buena suerte porque estaba abandonada y le daba alas para poder disfrutar de toda la biblioteca sin tener que preocuparse porque le cambiaran la contraseña a mitad de partida.

Pero este usuario volvió a iniciar sesión y se percató de algo insólito. El nunca había descargado el juego GTA 5 (que en muchas ocasiones se ha dado de manera gratuita), pero de repente vio que había invertido supuestamente 332 horas en el. Raro, ¿no?

La víctima de este hackeo la verdad es que no se enfadó al percatarse de estos hechos, sino que se sintió apenado porque el hacker no va a poder seguir su partida. Pero no le tembló el pulso para poder cambiar la contraseña y dejarle sin el acceso a su biblioteca. Y es que al hacker aparentemente no se pudo quedar con su cuenta completa precisamente porque no contaba con su dirección de correo electrónico.

Esto hace que nuevamente nos debamos proteger aún más cuando estamos en internet y no dejar nuestras plataformas abandonadas. En cualquier momento podemos tener una sorpresa como esta en la que al regresar tengamos logros y progresos de los que no nos acordemos.

Imágenes | Gabriel Dias Pimenta

