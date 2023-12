"Me voy a Firefox": Opera GX era un navegador querido entre sus usuarios hasta que apareció esta infernal animación de inicio

Entre las alternativas de navegadores basados en Chromium nos encontramos con Opera, un navegador que ofrece algunas funciones adicionales y personalizadas según la versión que instalemos en nuestro equipo. Y es que además de su versión estándar, también tenemos la posibilidad de descargar Opera Mini, que ahorra recursos y datos al navegar por Internet y Opera GX, orientado al público gamer.

Opera GX cuenta con funciones personalizadas y un diseño que aquellos usuarios más afines a jugar a videojuegos pueden encontrar más atractivo. No obstante, este navegador ha sido protagonista de una polémica que ha inundado todos los foros de Internet y que involucra al popular cómico Eric André.

Hasta hace unos días, los usuarios de Opera GX han podido utilizar su navegador sin problemas y sobresaltos. Sin embargo, una de sus últimas actualizaciones trajo al navegador una animación de inicio inusual. Y es que todo aquel que abría el navegador por primera vez en su equipo se encontraba con un jumpscare de Eric André gritando a los cuatro vientos: ¡OPERA GX!

La aparición de André en la animación de inicio de Opera GX tiene un porqué. Y es que se trata de una colaboración denominada ‘Bury Boring’ entre el cómico estadounidense y Opera. Básicamente nos trae una serie de funciones interactivas para ‘hacer menos aburrida’ la experiencia con nuestro navegador. Esta actualización vino acompañada de una serie de sketches protagonizados por el mismísimo André en el que le vemos aparecer ante usuarios que utilizan un navegador ‘aburrido’ y los asalta de forma exagerada y agresiva.

Opera GX, the best gaming (annoying) browser!



Oh Opera, you’ve fallen so much from what you once were. pic.twitter.com/ln6zlmB2PZ