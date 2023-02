Meta ya tiene su propia ChatGPT: LlaMa, una inteligencia artificial abierta a investigación

La carrera de las inteligencias artificiales sigue adelante y después de la popular ChatGPT de OpenAI, Google Bard y el nuevo Bing con ChatGPT, la siguiente big tech en presentar su inteligencia artificial ha sido Meta y su modelo de lenguaje LlaMa, el acrónimo de Large Language Model Meta AI. Eso sí, a diferencia de los anteriores, no podrás probarlo: solo está abierto para investigación.

Como explica Meta en una entrada de su blog, LlaMa estará disponible con una licencia no comercial para ser empleada en investigación académica e industrial, sociedad civil y entidades gubernamentales. La razón de esta elección es "mantener la integridad de la IA y evitar que se pueda utilizar de forma indebida por cualquier persona."

Un matiz importante: el propio Zuckerberg se ha mostrado optimista en su perfil de Facebook sobre el "gran potencial de los modelos de lenguaje a gran escala en generación de texto, conversaciones, resumir material escrito y otras tareas más complejas como resolver teoremas matemáticos o predecir estructuras de proteínas", pero ojo, no ha matizado que LLaMa puede hacerlo.

Cómo funciona LlaMa

Entrenada con texto en 20 idiomas diferentes aunque centrada en aquellos con alfabetos latinos y cirílicos, LLaMa toma secuencias de palabras como entradas, lo que le permite predecir las siguientes para generar así texto recursivamente.

A diferencia de otros modelos de lenguaje con IA, Meta explica que LLaMa es un modelo pequeño que requiere de menos potencia y recursos informáticos. Sin embargo, es suficiente para generar resultados competitivos (sic) y además hacerlo en un amplio área de aplicación. No obstante, a lo largo del desarrollo del modelo se han trabajado con diferentes tamaños en función de los tokens empleados.

Como cualquier otra inteligencia artificial que se ha lanzado en los últimos meses, LLaMa no está exenta de errores e información no veraz, por lo que explican que actualmente se encuentran trabajando en ello para minimizar problemas como los sesgos, comentarios tóxicos y otros desvaríos. Gracias a su licencia no comercial y su enfoque a investigación, esperan que otros equipos puedan colaborar también en esta misión.