Microsoft dijo que su nueva y sorprendente IA requería PCs nuevos. Ya hay quien la ha hecho funcionar en un equipo modesto

Durante el último evento de Microsoft vimos multitud de novedades en lo referente a Copilot, el segmento de la compañía centrado en la inteligencia artificial. Uno de sus puntos más destacados fue el anuncio oficial de Copilot+ PC, equipos que incorporan un Qualcomm Snapdragon X y un NPU (Neural Processor Unit) para abarcar todo tipo de tareas mediante IA. Los primeros equipos de esta índole ya están siendo producidos en colaboración con otras compañías como Asus, Acer, Dell, HP, Lenovo, Samsung y más.

Además de esto, Microsoft anunció una característica que, supuestamente y de manera oficial, iba a ser exclusiva de este tipo de hardware: Recall. Esta función nos permite viajar a través de una línea de tiempo en nuestro PC para interactuar con cualquier cosa que hayamos hecho previamente, con capturas de pantalla interactivas mientras el equipo se encuentra grabando en todo momento lo que hacemos. En términos de privacidad, esta herramienta ha suscitado las dudas de muchos usuarios, aunque la compañía considera a estos nuevos equipos como una revolución.

Ya hay quien ha hecho funcionar Recall en un equipo convencional

A pesar de que Microsoft afirmó de que la característica iba a ser exclusiva de este tipo de PCs, lo cierto es que ya hay quienes han logrado utilizarla sin problemas en equipos notablemente inferiores en especificaciones técnicas. Albacore, un conocido desarrollador, ha conseguido instalar Recall en un PC con un Snapdragon 7cx y 4 GB de RAM. Esto es realmente sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que los requisitos mínimos oficiales para Recall es que el equipo cuente con al menos 16 GB de RAM.

Haz clic en la imagen para ir a la publicación

El principal problema del chip mencionado es que carece de un NPU, necesario para aquellas tareas que requieran del trabajo de la inteligencia artificial. A pesar de que Microsoft reveló que un NPU era necesario, este desarrollador ha demostrado que la herramienta funciona sorprendentemente bien en su equipo. Además, tiene previsto publicar una guía muy pronto para que todo el mundo pueda instalar Recall en sus equipos.

Para usuarios con un equipo basado en la arquitectura x86, el funcionamiento es algo más engorroso, ya que aún no hay soporte oficial para estos equipos. Sin embargo, no hay que subestimar el trabajo de la comunidad, por lo que es muy posible que en un futuro no muy lejano, Recall acabe siendo compatible con máquinas x86.

El propio Albacore señalaba que Microsoft tan solo liberó los paquetes de Recall compatibles con sistemas ARM64, por ello mismo no pudo hacer la prueba en equipos x86, aunque espera que debería de funcionar sin ningún tipo de problemas.

Tal y como afirma Microsoft, todo el procesamiento necesario para que Recall funcione ocurre en local, por lo que según la compañía, ningún dato se subirá a la red. Que nuestro equipo esté constantemente capturando lo que hacemos es algo digno de un episodio de Black Mirror, aunque por suerte, si no estás muy seguro de utilizar esta herramienta, se podrá desactivar fácilmente desde un menú específico en Windows 11.

Copilot+ PC y Recall son solo un paso más de la innovación que nos están ofreciendo las tecnologías basadas en inteligencia artificial. Y es que con ayuda de la IA, el streaming y la nube, muy posiblemente en un futuro no requiramos de equipos tan potentes para ejecutar cualquier tipo de tarea.

Imagen de portada | Microsoft

