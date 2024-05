La nueva IA de Copilot+ en Windows recordará todo lo que hagamos. Muchos afirman ya que es un riesgo enorme para nuestra privacidad

Microsoft ha lanzado una nueva gama de PCs impulsados por IA llamados Copilot+PC, con el objetivo de revitalizar su competencia con los MacBooks de Apple. Una de las características más destacadas de estos nuevos dispositivos es "Recall", una función que promete actuar como una "memoria fotográfica" para los usuarios, permitiéndoles recordar y buscar cualquier cosa que hayan visto o hecho en su computadora.

La función Recall de Microsoft está diseñada para mejorar la eficiencia del usuario al permitirle navegar por su historial de actividades en la computadora de manera semántica. Según el CEO de Microsoft, Satya Nadella, Recall no es simplemente una búsqueda por palabras clave, sino una búsqueda semántica a través de todo el historial del usuario.

Esta función realiza capturas de pantalla de todo lo que aparece en la pantalla del usuario y utiliza la IA generativa para ayudar a encontrar lo que se busca, recreando momentos del pasado y proporcionando una forma más intuitiva de acceder a la información.

Riesgos para la privacidad y la seguridad

Esta tecnología se presenta, claro, como una herramienta revolucionaria... pero como suele ocurrir en estos casos, los avances tienen también su lado negativo, y ya ha empezado a generar preocupación por su repercusión sobre la privacidad.

A pesar de las promesas de Microsoft sobre la protección de la privacidad del usuario, dando opciones para filtrar lo que no se desea que sea rastreado, las inquietudes no se han hecho esperar. La principal crítica es que la función Recall no realiza una moderación de contenido, lo que significa que información sensible como contraseñas y números de cuentas financieras no permanecen automáticamente oculta. Esto podría convertir a los usuarios en objetivos aún más atractivos para los hackers.

Los expertos en ciberseguridad han señalado que las nuevas generaciones de malware 'infostealer' (de robo de datos privados), que preferentemente roba las contraseñas guardadas en el equipo, podría verse potenciadas por el acceso a la base de datos de Recall...

...así, un ataque exitoso podría dar acceso a todo lo que el usuario ha visto o hecho en su PC, creando un potencial sin precedentes para el fraude y el robo de identidad.

La preocupación es que, al almacenar capturas de pantalla de todo lo que se visualiza, incluyendo información financiera y chats, la cantidad de datos valiosos disponibles para los hackers se multiplica exponencialmente.

La respuesta de Microsoft

Microsoft ha tratado de mitigar las preocupaciones asegurando que todos los datos capturados por Recall se almacenan y procesan en el dispositivo del usuario para mejorar la privacidad. Además, los usuarios tendrán la opción de desactivar la función por completo o impedir que aplicaciones o sitios web específicos sean rastreados.

Sin embargo, los críticos argumentan que estas medidas son insuficientes, y que la función Recall podría ser una vulnerabilidad significativa en la seguridad de Windows (sobre todo si se activa por defecto).

