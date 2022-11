Microsoft ha parado el despliegue de Windows 11 22H2 en algunos PC por errores de rendimiento. Mucha gente sigue sin recibirlo

La gran actualización de Windows 11 22H2 comenzó su despliegue en el mes de septiembre y hay personas que aún no la han recibido. Hace unas semanas hicimos público que algunos usuarios vieron bloqueada esta nueva versión debido a una incompatibilidad con las impresoras, aunque encontró solución.

Ahora, Microsoft acaba de paralizar la actualización del sistema operativo en algunos ordenadores. El motivo son los problemas de rendimiento y, por ello, se espera que el gigante de Redmond le ponga pronto solución para continuar con el despliegue de la gran actualización de este año.

Qué dice Microsoft sobre rendimiento

La compañía de Satya Nadella publicó en su blog de "Learn" que algunos de los equipos que ya han recibido Windows 11 2022 han experimentado problemas de rendimiento en videojuegos y aplicaciones. La razón es que se habilitan inadvertidamente funciones de depuración de rendimiento de GPU que no estaban destinadas previamente a la versión estable del sistema.

En esta página puedes encontrar información de diferentes problemas que los ingenieros de Microsoft van encontrando y solucionando en su sistema operativo. La empresa sugiere, además, a sus seguidores, que sigan la cuenta "Windows Update" en la red social Twitter, para ir conociendo novedades respecto al despliegue de Windows 11 2022 o los posible problemas que se van encontrando.

Por el momento, Microsoft ha dicho que los equipos que presenten incompatibilidades no se actualizarán a Windows 11 2022 hasta que no haya una solución clara para no afectar al rendimiento de las actividades.

Qué hacer si tu PC va lento tras actualizarse

De acuerdo a Microsoft, si ya tienes la nueva versión actualizada y ves tu PC muy lento, puedes actualizar los programas o los juegos a su última versión podría ayudar a solucionar el problema localmente. Si esto no funciona, habrá que esperar a una nueva actualización del sistema, para la que aún no hay una fecha.

La última versión de Windows 11 puede instalarse de forma automática en nuestro PC o podemos hacerlo manualmente. Por el momento, con la situación actual y los mencionados problemas, la firma de redmond desaconseja esto último, ya que si no nos llega la novedad es, probablemente, porque nuestro PC aún no está listo para ello.