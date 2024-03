Microsoft sigue empeñada en que usemos Bing: te instará a que dejes Google incluso navegando en Chrome

Microsoft se ha empeñado en molestarnos si no cumplimos con sus deseos. Lo hemos visto con los avisos a pantalla completa en Windows 10 para que pasemos a instalar Windows 11, y ahora los vamos a ver en Chrome para que nos pasemos al buscador de Bing. Y aunque parece broma esto último, la compañía ha confirmado el lanzamiento de una actualización que integrar avisos emergentes de Bing en Chrome.

Ya son algunos usuarios que mientras estaban buscando tranquilamente con Google Chrome, se encontraron que en la esquina inferior derecha aparecía un aviso con un tamaño considerable. Lo primero que se puede llegar a pensar es que se trata de un malware, hasta que comienzas a leer y observas que se trata de un aviso para usar Bing y probarlo.

Copilot

Con estos movimientos está claro que Microsoft tiene la obsesión de querer meternos todos sus productos por los ojos, aunque literalmente tengan que molestar a sus usuarios que deciden optar por otros productos. Tal y como recoge Windows Latest, tras contactar por email con Microsoft, sus explicaciones a este aviso son las siguientes:

Esta es una notificación única que brinda a las personas la opción de configurar Bing como su motor de búsqueda predeterminado en Chrome. Para aquellos que eligen configurar Bing como su motor de búsqueda predeterminado en Chrome, cuando inician sesión con su MSA también obtienen más turnos de chat en Copilot y el historial de chat.

Windows Latest

En este aviso emergente, como hemos dicho antes, se ofrece la posibilidad de usar Bing como buscador principal en Chrome. Como reclamo utilizan el hecho de que se puede probar la tecnología de IA que tienen integrada tras su colaboración con OpenAI. Es decir, le hacen mucho hincapié a que tienen de manera gratuita GPT 4 en Copilot.

En el caso de que se haga clic en 'Sí' en la alerta se va a instalar automáticamente una extensión para hacer el cambio de configuración y que todas tus búsquedas se hagan con Bing. Todo esto con dos avisos para poder 'despistar' a las medidas de seguridad de Chrome. Todo este proceso se produce a través de varios archivos que están almacenados de manera local y están firmados por Microsoft.

Tras investigar, los expertos han visto como esto no es algo que pertenezca a una actualización, sino que se integra en los archivos BCILauncher.EXE o BingChatInstaller.EXE que se agregaron en el pasado. Todos estos se encuentran en la ruta C:\windows\temp\mubstemp. Igualmente, Microsoft detalla que una vez se selecciona 'No, gracias' en el anuncio este no volverá a aparecer (aunque estará por ver).

En definitiva, estamos en un momento de Microsoft donde tras invertir una gran cantidad de dinero en mejorar tanto su buscador como su navegador no se observan grandes resultados. Las cuotas de mercado siguen marcando una grandísima diferencia con Google Chrome a la cabeza en motor y navegador. Y estas medidas lo que pueden hacer es precisamente molestar a los usuarios y crearles más rabia por no usar estas opciones.

