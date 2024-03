Microsoft vuelve a "molestar" a quien usa Windows 10: se amplían los PC que verán ventanas intrusivas para actualizar a Windows 11

Microsoft tiene un objetivo ahora mismo muy claro: aumentar la cuota de mercado de Windows 11, que está muy por detrás de Windows 10. La razón de esta 'emergencia' radica en que la fecha del fin de soporte de Windows 10 se acerca al quedar únicamente año y medio de actualizaciones de seguridad. Y todo apunta a que muchos dispositivos se van a quedar totalmente desprotegidos.

Pero... ¿Cuáles son las medidas que usa Microsoft para atraer a más usuarios? Cualquier persona pensaría que la solución sería reducir los requisitos de instalación o realizar una campaña en la que se transmita confianza en esta nueva versión del software. Pero no. La solución que plantean es molestar a los usuarios nuevamente.

Microsoft apuesta por molestar a sus usuarios para instalar Windows 11

A principios de febrero nos hacíamos eco de como Microsoft estaba volviendo a usar las molestas pantallas de aviso en las que se "recomienda" instalar Windows 11. Un aviso que aparece en los ordenadores particulares en el caso de que cumplieran con los requisitos, y siempre que la instalación no se hiciera saltando el requisito de TPM. Ahora, han querido ampliar la lista de dispositivos en los que se muestra este aviso.

De esta manera, Microsoft ha anunciado que a partir de abril de 2024 van a mostrar un anuncio de actualización a pantalla completa a todos aquellos usuarios que sigan en Windows 10 en dispositivos comerciales no administrados. Esto quiere decir, que se amplía la lista de ordenadores diana de esta campaña a todos aquellos que están en la oficina unido a un dominio empresarial. Aunque no afectará a aquellos que estén administrados de manera central por la empresa.

Estos dispositivos podrán recibir, siempre que cumplan con los requisitos establecidos, un aviso en el que se informa "actualiza gratis a la última versión de Windows 11". De esta manera, si se acepta en esta pantalla, se va a proceder a instalar Windows 11 23H2. Y aunque ocultes la pantalla para poder seguir en Windows 10 (porque tienes derecho a la elección) te va a ir saliendo periódicamente.

Esta es una estrategia que sin duda puede llegar a ser muy molesto, puesto que tener un mensaje a pantalla completa avisando de que debes actualizar Windows no es cómodo para nadie. Y es que no se han dado cuenta aún que esta no es la solución, puesto que casi todo el mundo conoce Windows 11.

El problema está en la confianza en esta versión y en los requisitos mínimos que van a ir aumentando para ser más duros en los próximos meses. Esto es algo que ya se está viendo con Windows 11 24H2 que va a bloquear a los procesadores que no cuenten con las instrucciones SSE4.2.

