Microsoft va a forzar a sus usuarios a instalar la actualización 23H2 de Windows 11: esto es lo que ofrece

Una de las grandes 'obsesiones' que tiene Microsoft con todos nosotros es que estemos en la última versión de software que esté disponible para poder disfrutar de las mejoras en seguridad. Recientemente, vimos como se liberó la gran actualización 23H2, pero son muchos los usuarios que han decidido no instalarla. Ya sea por miedo a los posibles fallos o porque simplemente nos olvidamos se queda en el cajón del olvido.

Pero Microsoft no quiere esto. De esta manera, han tomado una decisión que no le va a gustar a nadie: obligar a los ordenadores que siguen en la versión 22H2 a actualización a la 23H2. Obviamente, siempre que sean ordenadores totalmente compatibles.

Microsoft quiere forzarte a que actualices tu PC

Ya la decisión que tomemos como usuarios no importa. Windows 11 22H2 verá finalizado su soporte el 8 de octubre de 2024, y hasta ese momento no habría problema permanecer en esta versión. Pero la compañía no quiere esto, y usará un sistema de aprendizaje automático para identificar y actualizar automáticamente los dispositivos que son compatibles.

La compañía ya afirmó que no habría más versiones previas opcionales para la versión 22H2 tras febrero de 2024. Esto hace que únicamente se recibirán mejoras de seguridad hasta este 8 de octubre. Pero durante estos 8 meses irá llegando esta actualización obligatoria.

Pero hay una excepción. Todas aquellas personas que se hayan saltado los requisitos para instalar Windows 11 no van a recibir esta actualización obligatoria. Y es que como hemos dicho anteriormente, solo ocurrirá la actualización en las ediciones Home y Pro de Windows 11 que cumplan con los requisitos.

Entre las características de Windows 11 23H2 se destaca el cambio estético en el explorador de archivos, la compatibilidad para descomprimir nativamente archivos .rar o la nueva aplicación de Windows Backup para realizar copias de seguridad.

Ahora mismo hay que recordar que Microsoft está inmersa en la siguiente gran versión que llegará para Windows 11 que será la 24H2 que tendrá importantes mejoras en lo que se refiere a inteligencia artificial. En las primeras versiones ya hemos visto como se agregará una súper resolución automática o la inclusión con otras aplicaciones.

