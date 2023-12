Microsoft prepara un 'Windows 11 24H2' y todo apunta a que se trata en realidad de Windows 12

Se lleva ya unos meses especulando sobre el próximo futuro sistema operativo de Microsoft, conocido provisional y extraoficialmente como "Windows 12": si ése será su nombre comercial o no, cuál será su fecha de lanzamiento, etc. Y aunque Microsoft no ha realizado declaraciones oficiales sobre este nuevo SO, lo que sabemos sobre los planes de la compañía para el próximo año 2024 apunta a que su lanzamiento podría ser inminente.

Podemos precisar más aún: sería presentado en junio de 2024 y sería lanzado al mercado en otoño de ese mismo año. Al menos, según el Taiwan's Commercial Times, que se hace eco de los informes de fabricantes como ASUS, Quanta Computer y Gigabyte, que están trabajando con Microsoft en la preparación del nuevo sistema operativo.

Eso se una a unas crípticas declaraciones de un directivo de Intel, de las que ya nos hicimos eco hace un par de meses:

"En realidad, creemos que el 2024 va a ser un año bastante bueno para el cliente, en particular, debido a la actualización de Windows".

Otro de los factores que impulsan la especulación sobre Windows 12 es el hecho de que en 2025, Microsoft planea poner fin al soporte para Windows 10. Esto dejaría a Windows 11 como la única versión activa en el mercado, lo que sugiere la necesidad de un sucesor para mantener a Microsoft competitivo.

Windows 11 fue conocido durante meses como una mera actualización de la versión anterior: "Windows 10 Sun Valley"

¿'Windows 11 24H2'?

El proceso de desarrollo de las nuevas versiones de Windows suele estar plagado de indicios intrigantes. Por ejemplo, recientemente se han descubierto referencias a un 'Windows 11 24H2' (actualmente vamos por la versión 23H2), lo que sugeriría una nueva actualización de la presente edición del sistema operativo.

Captura del Editor de políticas de grupo de Windows, publicada por un usuario del programa Insider.

No es seguro que Microsoft vaya a dar continuidad al actual sistema de numeración, vigente desde Windows 7 (con la salvedad del inexistente Windows 9)

Pero esa actualización 24H2 podría no ser más que el nombre en clave de una nueva edición de Windows (de igual modo que 'Windows 10 Sun Valley' se convirtió en Windows 11). Sobre todo sabiendo que Microsoft planea lanzar una actualización menor de Windows 11 en torno a febrero del año próximo: Windows 11 Moment 5.

Lo cierto es que a Microsoft se le van acumulando los planes de futuro para Windows: desde su apuesta por una implementación completa y masiva de la IA (bajo la forma de Copilot) como forma de interacción del usuario con el SO, hasta la rumoreada adopción de un sistema por suscripción.

Sin duda, uno diría que una nueva versión del SO líder en el mercado podía ser el modo más manejable de implementarlos.

