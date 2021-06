Microsoft habla internamente de Windows 10 y Sun Valley como sistemas distintos, y todo vuelve a apuntar a Windows 11

Cuando estamos a 14 días de uno de los eventos más importantes del último lustro para Windows y Windows 10, todo lo que sabemos a ciencia cierta es que Microsoft habla de la próxima generación de Windows y que Satya Nadella promete "una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década".

Microsoft ha mandado mensajes crípticos que nos llevan a pensar en Windows 11 en lugar de una gran actualización de Windows 10, desde una extraña foto de invitación que parece formar un 11 cuando debería formar cuatro cuadros hasta las declaraciones de un ejecutivo mostrando una foto de Windows 95, como si viniera un salto parecido. Y hay novedades que apuntan a lo mismo.

Windows Sun Valley puede ser Windows 11

En Windows Latest han accedido a un página de soporte de Microsoft en GitHub en la que se puede leer: "Learn about managing applications in Windows 10 and Windows Sun Valley".

Microsoft no llama a Sun Valley Windows 10 Sun Valley, sino a secas

La distinción que hacen entre Windows 10 y Sun Valley, que se esperaba que fuera Windows 10 21H2, da que pensar que Sun Valley, en efecto, será otra cosa distinta a Windows 10, y si bien el nombre de Windows 11 no ha salido por ninguna parte, sería el más probable, junto a un simple "Windows". Otra vía sería la de los fabricantes de móviles, Windows 20, Windows 30, etc.

Un "simple" rediseño de Windows 10 no traería muchas novedades en cuanto a cómo se gestionan las aplicaciones, pero en una nueva versión del sistema operativo sí parece más probable. Según cuentan en Windows Latest, y con sentido, Windows 10 y su sucesor podrían coexistir, teniendo Windows 10 21H2 más protagonismo en empresas y 11, en principio, más en hogares.