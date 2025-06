Quería escapar de Google Maps y me pasé a OpenStreetMap. Su precisión es tan impresionante como la comunidad que hay contribuyendo

Llevo años usando Google Maps sin cuestionármelo. Al igual que para muchos, se trata de una app que funciona, cuenta con toda la información posible y es a la que recurrimos la mayoría para cualquier necesidad que tenga que ver con la navegación GPS, buscar un local donde comer o dirigirnos a cualquier lugar.

No obstante, la curiosidad por las alternativas libres y el hartazgo de depender siempre de los gigantes tecnológicos me llevó a probar OpenStreetMap y la verdad es que he descubierto un mundo que desconocía completamente.

OpenStreetMap: una enorme base de datos colaborativa con gran precisión

Mi primera parada fue la web oficial de OpenStreetMap. A simple vista, parece menos completa y con menos recursos que Google Maps, pero esa sencillez esconde una riqueza de datos impresionante. Al explorar mi barrio, me di cuenta de que muchos senderos, plazas pequeñas y hasta algunos comercios locales aparecían con un detalle que Google no tenía.

El nombre de muchos edificios y hasta locales nuevos que se han trasladado recientemente aparecen en OpenStreetMap antes que Google. ¿La razón? Su carácter colaborativo donde cualquier persona puede editar los mapas y la información.

Una de las cosas que más me llamó la atención fue poder ver el historial de cambios de cualquier zona del mapa. Cada modificación queda registrada con el nombre del colaborador que la hizo y la fecha. La verdad es que es genial ver cómo evoluciona un barrio en tiempo real gracias a los vecinos que aportan datos.

La interfaz web permite cambiar entre diferentes estilos de mapa, desde el clásico hasta versiones especializadas para ciclistas o transporte público. Cada una muestra información específica que otros mapas pasan por alto.

OSM continúa en móvil con dos grandes apps: StreetComplete y OsmAnd

StreetComplete y OsmAnd completan mi experiencia de OpenStreetMap en móvil, apps disponibles gratis tanto para Android como iOS. Mientras que StreetComplete está más centrado en contribuir a la información de OpenStreetMap, OsmAnd es para navegación GPS de mapas.

En el caso de StreetComplete, la instalé esperando algo complicado y me encontré con una interfaz intuitiva que te plantea preguntas sencillas sobre tu entorno mientras caminas. "¿Este banco tiene respaldo?", "¿Cuál es el nombre de esta calle?", "¿Este paso de peatones tiene semáforo?". Son preguntas que respondes en segundos pero que enriquecen enormemente la base de datos. Aquí el tema es que no funciona como una aplicación de navegación GPS, sino que es más una herramienta de colaboración para enriquecer aún más la base de datos de OpenStreetMap.

Una app muy intuitiva y fácil de usar para colaborar con la base de datos de OpenStreetMap

La aplicación utiliza tu ubicación GPS para mostrarte solo las preguntas relevantes de tu alrededor. Es adictivo ver cómo tu barrio se va completando poco a poco con información que tú mismo has aportado.

Para navegación GPS en móvil que use OpenStreetMap, la mejor opción que encontré es OsmAnd de calle. Y es que destaca como una de las aplicaciones de navegación más completas y versátiles, especialmente para usuarios que valoran la privacidad y las funciones sin conexión. La app permite descargar mapas detallados por regiones, planificar rutas para coche, bici o a pie, e incluso explorar senderos con gran precisión.

OsmAnd lleva la base de datos de OpenStreetMap a la navegación GPS desde el móvil con funciones muy completas

Su capacidad de personalización es impresionante, con capas, plugins y ajustes para casi cualquier necesidad, desde navegación náutica hasta puntos de interés topográficos. Cabe destacar que lo suyo es descargar el mapa de nuestra región antes de ponerse manos a la obra con ella, ya que nos facilitará mucho el trabajo a la hora de navegar.

Como en todo, hay luces y sombras

La precisión de OpenStreetMap en zonas urbanas es realmente notable. Callejones que Google Maps ignora, accesos a edificios específicos, incluso la ubicación exacta de bancos y papeleras. Todo esto hace que navegar por centros históricos o zonas densamente pobladas sea mucho más fácil.

Además, saber que cada dato del mapa ha sido verificado por personas reales, muchas veces vecinos del barrio, da una sensación que gusta. Es geografía hecha por y para la gente. Eso sí, también es cierto que OpenStreetMap depende mucho de esas colaboraciones, por lo que quizás en lugares menos densos la información no sea tan precisa.

No esperes entrar al vasto mundo de OpenStreetMap para encontrar información comercial detallada. Mientras Google Maps te dice el horario, teléfono y hasta las reseñas de un restaurante, OpenStreetMap suele limitarse a la ubicación y poco más. Para buscar un sitio para cenar, sigo recurriendo a otras opciones.

Después de varias semanas usando OpenStreetMap como navegador GPS principal, hay tanto luces como sombras. Para el día a día y una vez tengas el mapa descargado en OsmAnd, está genial y obtienes datos e información con mucha precisión. Además, con StreetComplete, contribuir a mejorar el mapa genera una satisfacción genuina.

Sin embargo, para viajes largos, zonas desconocidas, especialmente rurales, aún recurro a Google Maps. La información comercial sigue estando aquí, y para muchos tener toda esa experiencia en una única aplicación es motivo de sobra para seguir usando Maps. Aún así, debo decir que aún me queda cuerda para rato en OpenStreetMap. Ahora que he descubierto todo este mundo, me apetece mucho seguir usando estas aplicaciones y aprender a moverme mejor con ellas.

