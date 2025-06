Estados Unidos volverá a retrasar la prohibición de TikTok. Los aranceles tienen la llave del acuerdo para China, según ByteDance

El culebrón entre TikTok y Estados Unidos va camino a eternizarse con un nuevo capítulo más a escasos días de que se cumpla el plazo para que la red social pase a manos de una empresa estadounidense (o abandone China) si quiere seguir operando en la tierra gobernada por Donald Trump. Pues bien, según informa The Wall Street Journal, el presidente de Estados Unidos volverá a retrasar la prohibición de TikTok.

Cabe recordar que entre las primeras labores de Trump nada más reestrenar el cargo fue levantar el veto a TikTok ejecutado según la legislación estadounidense conocida como Ley de Seguridad Nacional de Biden. Así, el 20 de enero el nuevo presidente de Estados Unidos prorrogaba 90 días más el plazo para después repetir la operación el pasado 5 de abril. El 19 de junio está a la vuelta de la esquina y el magnate prepara una nueva extensión de la suspensión.

Tercera deadline, tercera prórroga para TikTok

Así lo ha destapado el medio estadounidense, que recoge que durante estas semanas de la segunda prórroga apenas ha habido avances en el proceso, por lo que el acuerdo en estos días restantes se torna altamente improbable. A TikTok no le faltan novias estadounidenses (entre ellas Oracle, una vieja conocida de la app a la que proporciona servicios en la nube) y aunque había negociaciones en curso para la venta, la guerra comercial entre Estados Unidos y China avivada por Trump en abril ha hecho que el acuerdo pierda prioridad.

Ya ante la segunda extensión se hablaba del malestar generado fruto de la guerra de aranceles de Trump, que llegó a alcanzar el 125% sobre todos los productos enviados desde China. Así pues y a falta de que Donald Trump haga oficial este secreto a voces, lo más sorprendente de esta nueva prórroga será que llegue con más antelación que las anteriores, donde el presidente de E.E.UU. lo ha dejado casi para el último minuto.

ByteDance, empresa matriz de TikTok, ha confirmado que no hay acuerdos cerrados, recordando que cualquier operación de venta requeriría la aprobación previa del gobierno chino, conforme a su legislación. Explica The New York Times que aunque se espera que ambos países retomen las negociaciones comerciales en un futuro cercano, nadie ha dicho públicamente que la venta de TikTok esté entre las prioridades.

Por su parte, la relación de Trump con TikTok ha tenido sus altibajos. Allá por 2020, cuando era presidente de Estados Unidos por primera vez, ya intentó forzar su venta a una empresa estadounidense bajo amenaza de prohibición. Durante el mandato de Biden el tema quedó relegado a un segundo plano hasta que en abril de 2024 el anterior presidente firmó la ley que obligaba a ByteDance a deshacerse de su red social en un plazo de nueve meses. En ese tiempo, Trump pasó de rechazar la app frontalmente a verla como una "herramienta crucial" para conectar con votantes jóvenes.

Dias antes de que la prohibición entrara en vigor, el recién elegido Donald Trump prometió que TikTok seguiría operando en Estados Unidos. ¿Cómo? En su momento el actual presidente valoró la vía "TikTok América", con una estructura compuesta por un 50% de inversores estadounidenses, un 30% de accionistas previos y que un 19,9% siguiera en manos de BiteDance, algo que el gobierno chino no ve con buenos ojos. Habrá que ver cuál es el desenlace, pero de momento Trump está apostando por prórrogas indefinidas, algo que destensa la cuerda ante un conflicto mayor.

Portada | Solen Feyissa | Wikimedia Commons