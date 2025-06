Las conductas conocidas de Steve Jobs como líder de Apple que chocan de frente con la ética laboral de la generación Z

Muchos son los jefes y profesionales senior que se están quejando abiertamente de la ética laboral de la generación Z, los más jóvenes del mercado laboral actual. Al mismo tiempo, muchas investigaciones y estudios muestran que la juventud ha aterrizado en el mercado laboral con una ética que no acepta muchas dinámicas tradicionalmente aceptadas.

Pensando en las críticas, no hay que olvidar que los millennials pasamos nuestra juventud escuchando alabanzas hacia ciertas prácticas de Steve Jobs o Bill Gates como jefes muy buenos por ser muy duros con sus empleados. Tan duros que muchas de sus rutinas más suenan a explotación laboral que a un entorno de trabajo disciplinado. Incluso hay medios de comunicación especializados en psicología analizando si la forma de liderar de esta reconocida figura era más bien una pesadilla.

Hace unas semanas vio la luz un libro sobre Apple en China y la figura de Steve Jobs antes de su fallecimiento y un capítulo sacó a la luz la historia de las autodenominadas como “viudas de Apple”. Con esta historia, que vamos a recordar y otras anécdotas sobre Jobs liderando la empresa, vamos a ver cómo ahora mismo sería el terror de la ética laboral que exige o, al menos, busca, la Gen-Z.

No hay tiempo para la familia

Ya hemos visto que hay profesionales de la Generación Z que se quejan abiertamente de que la jornada laboral de 40 horas no deja tiempo para nada. Y probablemente tiene razón. También hay estudios que demuestran que la juventud prima su bienestar y flexibilidad en la empresa antes de todo.

Pues en Apple la exigencia era mucho mayor. Por ejemplo, cuando la empresa desarrollaba productos nuevos, muchos ingenieros debían mudarse da California a China donde durante largas temporadas tenían que trabajar muchísimas horas al día, lo que, además de la distancia con sus familias, les daba poco espacio para poder, incluso, hablar con sus parejas e hijos entre sus jornadas maratonianas.

De acuerdo con la información del libro "Apple in China", había empleados que pasaban meses y meses en China, trabajando los siete días de la semana con jornadas de hasta 80 horas. Y eso derivó en muchas familias totalmente distanciadas y mujeres que querían divorciarse de un marido al que nunca veían y que priorizaba el trabajo a su familia.

En 2017, un libro de Brian Merchant documentaba el ambiente de presión y miedo que Jobs creó durante el nacimiento del iPhone, "un ambiente que costó a muchas personas sus matrimonios", de acuerdo con "El Dispositivo Único: La Historia Secreta del iPhone". Según el libro, a los miembros del proyecto iPhone se les dijo: "Probablemente tendréis que renunciar a las noches y los fines de semana durante un par de años mientras desarrollamos este producto".

La obsesión de Jobs porque la competencia no le quitara a sus trabajadores

Hay mails filtrados de la época donde se ve a Steve Jobs reclamando al CEO de Adobe de estar reclutando gente de Apple. En el correo, el emprendedor afirmaba que su empresa tenía una política mediante la que Apple no podría contratar a gente de Adobe y que "parece ser que vosotros tenéis otra política. Uno de los dos debe cambiar sus políticas, dime cuál". Jobs tuvo un problema muy similar con Microsoft.

Frente a esto, una encuesta de Gallup, empresa especializada en entornos de trabajo, concluía que, en general, todo el mundo está perdiendo su confianza en sus empleadores, menos los boomers, que están más comprometidos que nunca. El problema de las empresas radica en que muchas de ellas no hacen a sus trabajadores sentirse cuidados, ni ofrecen oportunidades de aprendizaje y crecimiento (ya habíamos visto que este aspecto era esencial, sobre todo para los más jóvenes).

Mientras que Steve Jobs quería retener a su talento a costa incluso, de amenazas, la gente joven no quiere mantenerse leal a un empleador cuando no se siente bien tratado. Múltiples informes revelan que los profesionales están abiertos al cambio y a nuevos empleos, aunque ya estén trabajando. En España, de hecho, el informe Tendencias del Talento España 2023 reveló que el 92% de los profesionales tecnológicos buscan trabajo aunque estén empleados.

Por otro lado, State of the Global Workplace analizando 2023 señaló que el 51% de trabajadores busca trabajo de forma continuada. Y, aunque es un problema general, se acentúa con los más jóvenes que, según expertos, están más involucrados en proyectos que en empresas como un global.

Ambientes de mucha presión

En general, el cambio de rutinas que llegaron con la pandemia de la Covid-19 nos han hecho replantearnos muchas cosas. A menudo vemos cómo muchos empleados prefieren seguir trabajando desde casa o tener mayor flexibilidad al respecto, mientras muchas empresas se empeñan en volver a las oficinas.

Entre la generación Z hay dos temas de gran importancia a tener en cuenta. Valoran muchísimo su salud mental y también tener flexibilidad. Al mismo tiempo, el ambiente laboral que se han encontrado en sus primeros años trabajando es de mucho estrés y presión. Hay informes que muestran que estamos a niveles récord de estrés.

Sobre Steve Jobs, la gente que lo ha descrito en el entorno laboral suele destacar la gran presión sobre sus subordinados aunque cierto es que las críticas amainaron según iba llegando su fama con productos estrella y totalmente rompedores. En 1987, The New York Times escribió: "A principios de los 80 Jobs era ampliamente odiado en Apple. Los altos directivos tenían que soportar sus rabietas. Creaba resentimiento entre los empleados convirtiendo a algunos en estrellas e insultando a otros, a menudo haciéndoles llorar".

Una ex empleada también ha hablado abiertamente de este tema: "en la época de los 2000, el concepto de bienestar de los empleados, al menos en la planta ejecutiva de Apple, era inexistente. No conocía ningún programa de bienestar corporativo para controlar el estrés, desarrollar la resiliencia y mejorar el bienestar general, que yo necesitaba desesperadamente en aquel momento. Si tal programa existía, no se utilizaba ampliamente. Nuestra cultura empresarial no transmitía el mensaje de que invertir en tu bienestar fuera una prioridad".

