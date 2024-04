La Generación Z tiene un comportamiento que no gusta a las empresas: cambiar de trabajo y no "mantenerse leales"

Hace unos días veíamos cómo una nueva investigación muestra que de todas, la generación joven, la conocida como Z, se declara como la menos feliz. Y sus empresas y jefes pueden revertir esta situación.

La información que nos llega de la Generación Z es muy importante también para las empresas ya que estas personas están aterrizando de lleno en el mercado laboral con nuevas normas de juego y conocer bien a la gente es la forma de conseguir retener talento. Y hay un tema que preocupa a las empresas: retener a una persona joven no es fácil. Si no se sienten bien tratados, se van, no se fidelizan.

Hace unas semanas, una encuesta de Gallup, empresa especializada en entornos de trabajo, concluía que, en general, todo el mundo está perdiendo su confianza en sus empleadores, menos los boomers, que están más comprometidos que nunca. El problema de las empresas radica en que muchas de ellas no hacen a sus trabajadores sentirse cuidados, ni ofrecen oportunidades de aprendizaje y crecimiento (ya habíamos visto que este aspecto era esencial, sobre todo para los más jóvenes).

Ahora hay otros estudios relevantes para tener muy en cuenta y es que se ve claramente que los "Z" no se fidelizan con sus empleadores y no tienen problema en cambiar de empresa si no están cómodos.

No hay miedo al cambio

Múltiples informes revelan que los profesionales están abiertos al cambio y a nuevos empleos, aunque ya estén trabajando. En España, de hecho, el informe Tendencias del Talento España 2023 reveló que el 92% de los profesionales tecnológicos buscan trabajo aunque estén empleados. La motivación detrás: un giro revolucionario y un gran cambio en "la fidelización", dicen los creadores del informe:

Por otro lado, State of the Global Workplace analizando 2023 señaló que el 51% de trsabajadores busca trabajo de forma continuada. Y, aunque es un problema general, se acentúa con los más jóvenes que, según expertos, están más involucrados en proyectos que en empresas como un global.

El informe INTOO Unlocking Organisational Success Report 2024 revelaba hace unos días que no hay mucho interés en trabajar para una empresa, sino más bien en proyectos y trabajos específicos.

Otro aspecto que parece resultar muy molesto para los trabajadores en general y para los jóvenes en concreto es que alrededor de un tercio de los empleados afirman que sólo tienen conversaciones formales (34%) o informales (30%) con su jefe sobre su carrera profesional una vez al año o nunca.

Un 62% de la Generación Z desearían hablar con su jefe más a menudo sobre su carrera, pero sus superiores están demasiado ocupados. Otros problemas que ven los trabajadores es que los jefes parecen estar más centrados en su propia carrera que en ayudarles (47%) o no se preocupan por su desarrollo profesional (35% de los casos, en preguntas a personas de todas las edades y no solamente los jóvenes). Esto muestra una enorme desconexión entre empleados y sus superiores.

Motivos de peso para dejar un trabajo

Según InfoJobs, la falta de motivación es motivo más que suficiente para que el 45% de los empleados mayores de 55 años abandone un trabajo. Además, fijándonos en la fidelidad de los jóvenes vemos que hay otros motivos para dejar a sus empresas y buscar alternativas rápidamente.

Por un lado, el salario sigue siendo la principal razón para dejar un trabajo, incluso en un entorno saludable. De acuerdo con el medio IGN, los jóvenes pasan años formándose y a menudo gastan dinero en ello, pero suelen ser recompensados con salarios bajos, lo que se traduce en frustración. La mayoría de los empleos con alta rotación tienen salarios más bajos.

También quieren flexibilidad, lo que se traduce en la oportunidad de teletrabajar aunque sea a veces y un entorno saludable. Un lugar de trabajo con un ambiente negativo que no genera crecimiento es cero atractivo para los empleados más jóvenes. Ya hemos visto estudios que hablan de que si quieres mantener a un millenial o a un Gen-Z en tu empresa, debes facilitar que siga aprendiendo.

Imagen | Foto de Priscilla Du Preez en Unsplash