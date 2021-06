Microsoft nos convoca el 24 de junio para contarnos todo sobre "una de las actualizaciones más importantes de Windows en 10 años"

Microsoft acaba de anunciar un evento el día 24 de junio de 2021, en el que nos piden que nos unamos a ellos para ver qué es lo próximo para su sistema operativo Windows.

Sabíamos que algo así se avecinaba, pues en Microsoft Build 2021, Satya Nadella, afirmó que pronto darían más detalles sobre "una de las actualizaciones más importantes de Windows de la última década".

Looking forward to June 24th, hope you’ll join us! #MicrosoftEvent https://t.co/bDONj8sPL4 pic.twitter.com/551P6wLY9z