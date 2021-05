Microsoft confirma que cancela el desarrollo de Windows 10X: sus funciones se integrarán en Windows 10

Tal y como venían apuntando rumores muy serios, junto al lanzamiento de Windows 10 May 2021 Update, Microsoft acaba de confirmar que cancela el desarrollo de Windows 10X. Esto, según aclara la compañía, no quiere decir que nos despidamos de sus funciones: "llegamos a la conclusión de que la tecnología de 10X no debería confinarse a un subgrupo de usuarios".

Así, exponen que en vez de lanzar un producto llamado Windows 10X en 2021, utilizarán el aprendizaje obtenido en su desarrollo para aprovecharlo en el de Windows. Asimismo, afirman que están acelerando la integración de tecnologías que eran pilares de 10X "en otras partes de Windows y en otros productos en la compañía".

En este sentido, Microsoft no lo menciona, pero los rumores indicaban que lo que Microsoft haría sería utilizar funciones de Windows 10X en la próxima gran actualización del sistema, conocida como Windows 10 Sun Valley, que llegará con el mayor rediseño del sistema en sus seis años de vida.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS

Adiós a un sistema retrasado varias veces

Windows 10X ha sido un sistema rodeado de ciertos problemas desde sus comienzos. Ya en diciembre de 2019, Intel fue la primera en avisar a un año de su lanzamiento de que pensaban que el "soporte del sistema operativo es inmaduro". A partir de ahí, poniendo como pretexto la pandemia, Microsoft contó que llegaría a dispositivos normales, sin requerir doble pantalla o pantalla plegable.

En ese momento, pareció incluso que Microsoft iba más en serio con el sistema, pues ahora se usan más servicios en la nube que antes y ese era uno de los enfoques de Windows 10X. Sin embargo, la versión RTM, que se rumoreaba que llegaría en diciembre de 2020, nunca ha acabado llegando.

Según Microsoft, algunas de las novedades de Windows 10X ya están integradas en las versiones Insider de Windows 10. Entre ellas, está la tecnología de contenedor de de apps que se está intefrando en Microsoft Defender Application Guard (entre otras), un dictado mejorado y un teclado táctil modernizado con tamaño de teclas optimizado, sonidos y animaciones. Es muy interesante porque Windows Phone llegó a tener uno de los mejores teclados táctiles del mercado.