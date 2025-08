Microsoft está insistiendo con instalar Windows 11 incluso en equipos que no son compatibles. Y ya está causando enfados

Microsoft no se rinde y quiere que actualices a Windows 11 como sea, incluso aunque tu ordenador no sea compatible. Varios usuarios y administradores de sistemas están reportando que están recibiendo notificaciones para actualizar a Windows 11 en equipos con Windows 10 y que no compatibles con la versión superior. Una situación que sin duda está generando un gran desconcierto.

Ante nuestros ojos ya se vislumbra la fecha de fin de soporte de Windows 10 que está programado para el 14 de octubre de 2025. Y aunque la actualización a Windows 11 es gratuita, todavía hay muchos ordenadores que no cumplen los requisitos mínimos de hardware como el TPM 2.0. Esto hace que hasta hace un mes, la cuota de mercado de Windows 10 estuviera por encima de Windows 11.

Un vistazo a… WINDOWS 10: 9 TRUCOS MUY ÚTILES y POCO CONOCIDOS





Pero los requisitos mínimos parece ya no importar a Microsoft. Tal y como ha relatado el bloguero alemán Günter Born, en su portátil Dell no paran de llegar notificaciones para instalar Windows 11. El 'pequeño' detalle es que desactivó de manera deliberada TPM en la BIOS, haciendo que ese ordenador no pudiera actualizar a Windows 11. Pero las notificaciones le siguen llegando.

Esto no es un caso aislado. Born comparte el testimonio de un administrador de sistemas que vio como, de la noche a la mañana, varios de los ordenadores de su empresa se actualizaron a Windows 11 24H2 sin permiso. Lo más preocupante es que la empresa gestiona las actualizaciones a través de Windows Server Update Services, un sistema diseñado para tener un control estricto y evitar actualizaciones no autorizadas que puedan causar graves problemas dentro de una empresa. Pero por alguna razón aquí la actualización de Windows 11 se saltó este punto de control.

Pero aquí no se queda tampoco. Tal y como reporta TechSpot otro usuario, llamado Georg, reportó también el mismo problema con su portátil Lenovo, donde también se le ofreció la actualización pese a tener el TPM desactivado en la BIOS.

¿Por qué? Esta es la gran pregunta que podemos tener en la mente muchos. Las razones detrás de esta insistencia por parte de Microsoft no están claras. Algunos especulan que podría tratarse de errores en el propio sistema de Windows Update, que no estaría verificando correctamente los requisitos del sistema antes de lanzar el aviso.

Otros, sin embargo, creen que podría ser un movimiento deliberado de Microsoft para intentar aumentar las cifras de cuota de mercado de Windows 11. Al mostrar la oferta a un universo más grande de usuarios, aunque estos no puedan completar la instalación, se podría generar una percepción de mayor interés en el nuevo sistema operativo.

De momento, si eres un usuario que recibe en su ordenador no compatible una notificación para actualizar a Windows 11, lo mejor es ignorarla y seguir usando Windows 10. Hasta la fecha de fin de soporte (e incluso hasta un año después, si se cumplen los requisitos) no habrá nada que temer.

Imágenes | AS Photograpy

En Genbeta | Qué son los Windows IoT LTSC: las variantes más ligeras… que Microsoft no parece interesada en que uses

En 3DJuegos PC | Esta es la historia de Windows, desde 1985 hasta W11. Cómo el sistema operativo de Microsoft ha evolucionado con los años