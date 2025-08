Microsoft cree que diremos adiós al teclado y al ratón en 2030: esta es su visión del futuro y por qué nos genera dudas

En el mundo de la tecnología estamos acostumbrados a predicciones audaces. Sin embargo, pocas son tan llamativas como la que ha hecho de manera reciente un alto cargo de Microsoft. Según apunta, para el año 2023 el teclado y el ratón nos parecerán tan extraños como hoy nos resulta una línea de comandos de MS-DOS. Aunque la verdad suena a un año demasiado cercano para ver un cambio tan radical.

Esta afirmación proviene de David Weston, vicepresidente corporativo de Microsoft, quien en un vídeo publicado en YouTube titulado '2030 Vision' desgrana la visión que tiene de cómo funcionará Windows en un futuro. Y como era de esperar, la inteligencia artificial es la gran protagonista de todo el vídeo.

Un PC con Windows controlado por voz

Según Weston, en solo cinco años vamos a dejar de 'ratonear y teclar' para pasar a interactuar con nuestros ordenadores de una forma mucho más natural: hablando. Los comandos de voz van a pasar a ser protagonistas de la experiencia que se tenga con Windows, aunque lógicamente en algunas actividades como jugar videojuegos puede ser algo más complicado de hacer.

"Haremos menos con nuestros ojos y hablaremos más con nuestros ordenadores", afirma Weston. La idea de Microsoft es bastante sencilla: tener un agente de IA que permite tener una comunicación multimodal. De esta manera, el ordenador será capaz de ver lo que vemos y oír lo que oímos, haciendo que le poddamos pedir cualquier tipo de tarea de manera natural con un comando de voz.

En esencia, la visión futurista es que únicamente hablemos con nuestros dispositivos físicos para que hagan lo que le hemos pedido como si fuera un auténtico robot. Pero claro, hay algunos precedentes en este tipo de estrategia dentro de Microsoft que no ha salido para nada bien.

El fantasma de Cortana vuelve a aparecer

Aunque la idea puede ser buena sobre el papel al permitir tener una interacción fluida y natural con el ordenador, es imposible no rebuscar en el pasado de la compañía. Y es que, como recuerdan en XDA, esta no es la primera vez que oímos promesas de este estilo.

Sin ir más lejos nos podemos ir a los días donde usábamos Windows Vista y Cortana estaba muy presente en nuestros días. Aquí la compañía intentó que su asistente de voz fuera el centro de una experiencia manos libre al permitirnos abrir aplicaciones, dictar texto y más. Pero su mal funcionamiento hizo que no cuajara, y desapareciera de todos los ordenadores.

Obviamente, los modelos de IA que tenemos a día de hoy no se asemejan a lo que había en el pasado. Sin ir más lejos, mantener una conversación con ChatGPT a través de voz es algo que se puede hacer a día de hoy. Pero lógicamente persisten las dudas sobre si los usuarios realmente querrán adoptar los comandos de voz de manera masiva. Hasta el punto de olvidarse del teclado y el ratón. Encima en apenas cinco años, que es muy poco tiempo.

Porque lógicamente hay obstáculos. Y es que a diario somos muchos los usuarios que hacemos tareas que no se adaptan al modelo que plantea Windows para el futuro. Por ejemplo, gestionar una llamada en Discord mientras se está en mitad de una partida de League Of Legends a través de comandos de voz puede no ser lo ideal. O incluso escribir un hilo en X a través de un dictado de la IA puede que quite la capacidad de improvisar mientras se está escribiendo o hacer correcciones sobre la marcha.

Si pasamos a tareas como jugar a videojuegos, el teclado y el ratón van a seguir siendo imprescindibles, ya que decir "avanza 5 metros y dispara" puede no ser lo mejor. O incluso navegar por redes sociales como X bajando en el feed a través de comandos de voz tampoco puede ser lo más cómodo.

Lógicamente, la IA se va a ir integrando cada vez en nuestros sistemas operativos y los comandos de voz van a estar más presentes también. Pero de ahí a decir que el teclado y el ratón van a ser 'reliquias' en unos años, parece algo demasiado fuera de lugar para como entendemos la tecnología a día de hoy.

En Genbeta | Qué son los Windows IoT LTSC: las variantes más ligeras… que Microsoft no parece interesada en que uses

En 3DJuegos PC | Esta es la historia de Windows, desde 1985 hasta W11. Cómo el sistema operativo de Microsoft ha evolucionado con los años