De 'influencer infantil' a millonaria en OnlyFans... en sólo tres horas: abrió su perfil en el mismo minuto en que cumplió los 18

Claire Hope, más conocida como "Lil Tay", irrumpió en el panorama digital a una edad en la que la mayoría de los niños aún están aprendiendo a multiplicar: con apenas nueve años, se hizo viral en YouTube con vídeos donde aparecía lanzando insultos y presumiendo fajos de dinero, coches de lujo y mansiones. Resultó que era su padre quien la grababa y gestionaba su canal.

El personaje que se creó —basado en derrochar arrogancia, consumismo extremo y hacer un uso fuera de lugar del lenguaje adulto— despertó tanto fascinación como preocupación entre la opinión pública.

Y, como muchas otras 'jóvenes promesas' del mundo del espectáculo antes que ella, fue el centro de un polémico divorcio en el que sus padres se disputaron, a grandes rasgos, el control de la "carrera" online de su hija.

Pero eso ya ha terminado, porque 'Lil' ("Peque", en español) Tay acaba de cumplir 18 años. Y lo primero que ha hecho con su mayoría de edad te sorprenderá. O no.

Estreno millonario en OnlyFans

A las 12:01 del 29 de julio de 2025, justo al cumplir legalmente los 18 años, Lil Tay activó su cuenta en la famosa plataforma de contenido adulto OnlyFans, donde empezó a colgar contenido grabado "exactamente al minuto" de alcanzar la mayoría de edad. En tan solo tres horas, hizo pública que había superado el millón de dólares en ingresos (exactamente 1.024.298), desglosados de la siguiente manera:

511.003 dólares por suscripciones.

486.558 dólares en mensajes privados.

26.736 dólares en propinas.

Estos números aún no han sido confirmados por la plataforma, pero resultan verosímiles considerando que Tay cuenta con más de 5,8 millones de seguidores en Instagram.

Foto reciente de Lil Tay en Instagram

En 2023 ya protagonizó una polémica después de que sus perfiles sociales anunciaran en falso que había muerto: ella culpó de todo a su padre (y ex-mánager)

Controversia, críticas y reacciones

Su éxito económico es indiscutible, pero la forma y el contexto han generado fuerte rechazo: numerosos usuarios han calificado en redes su iniciativa como "espeluznante", "triste" y "explotadora", señalando el problema ético de que haya una audiencia dispuesta a pagar por contenido de alguien que acababa de cumplir la mayoría de edad.

Además, su estrategia de marketing no ha hecho nada por reducir la polémica, pues en su perfil ha recurrido a frases como "Freshly 18" ("18 recién cumplidos") o "Please don’t tell my mom" ("No se le digas a mi mamá, porfa"), echando leña a las críticas de sexualizar de su extrema juventud, y de buscar así un nuevo público de inclinaciones turbias.

Lil Tay no ha permanecido callada ante las críticas: en vídeos publicados en sus redes, ha respondido con una mezcla de su ya característica actitud desafiante ("Han estado dudando de mí durante siete años. Puedes odiarme todo lo que quieras, pero no podrás decir que Lil Tay no está ganando") y de argumentaciones feministas basadas en la supuesta "misoginia internalizada" de aquellos que cuestionen sus elecciones.

Por su parte, su padre, Chris Hope —abogado de profesión—, ha adoptado una postura sorprendentemente relajada: en declaraciones a TMZ, afirmó que su hija "es adulta y puede tomar sus propias decisiones" y que no la está juzgando.

