Microsoft anuncia Windows 10X, la nueva versión del sistema operativo especial para dispositivos de doble pantalla

Durante su evento especial de Surface, Microsoft ha presentado oficialmente Windows 10X, su rumoreado sistema operativo diseñado especialmente para dispositivos de doble pantalla. Tras el anuncio de la Surface Neo, un nuevo dispositivo que la empresa espera lanzar el próximo año, han revelado lo que sería una nueva versión de Windows 10.

La han llamado una "nueva expresión de Windows 10" optimizada para adaptar sus aplicaciones al uso de dos pantallas conectadas, y ya están invitando a los desarrolladores a trabajar en esta nueva plataforma.

Take a look at Windows 10X. #MicrosoftEvent @windows @carmenzlateff pic.twitter.com/8FsIspI5ld