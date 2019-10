Windows 10X, el sistema operativo de Microsoft para dispositivos de doble pantalla según Evan Blass

A horas del inicio del evento que Microsoft ha preparado sobre Surface, los nuevos dispositivos de los de Redmond fueron filtrados a través de lo que apuntan a ser las primeras imágenes de y renders. Una información que hoy se complementa con la revelación sobre el probable lanzamiento de Windows 10X, el nuevo sistema operativo de la compañía.

Evan Blass, el responsable de todas estas noticias, ha proporcionado este martes detalles sobre el sistema operativo que Microsoft está construyendo para dispositivos de doble pantalla y que haría su gran debut en el gran evento que la compañía tiene preparado para mañana.

Las nuevas informaciones sobre este supuesto nuevo sistema operativo de Microsoft concuerdan con filtraciones anteriores

Un (no tan) nuevo Windows

Windows 10X, antes conocido como Windows Lite, sería el alma del dispositivo Surface de doble pantalla que se rumorea que podría ver la luz mañana. Una creación cuyo nombre en clave, conocido desde hace tiempo, es Centaurus.

Según apunta The Verge, aunque Blass no compartía imágenes sobre el sistema en el tuit en el que ha difundido la información, sí señala que Windows 10X está hecho para funcionar en dispositivos con pantalla doble, plegables, y que podría ejecutar aplicaciones en "contenedores". Es decir, el nuevo sistema se apoyaría en gran medida en ejecutar aplicaciones desde la web y no localmente.

Estas informaciones siguen la estela de rumores y filtraciones varias que se han producido en el pasado y que coinciden en señalar el uso al que estaría destinado el sistema y el modo de funcionamiento.