Windows 10 ya se encuentra en 900 millones de dispositivos, para cuando muera Windows 7 debería alcanzar los mil millones

Desde Microsoft acaban de anunciar que Windows 10 ya ha sobrepasado la cifra de los 900 millones de dispositivos, lo que quiere decir que en apenas seis meses han logrado elevar sus cifra en 100 millones más de los que anunciaban el pasado marzo.

De hecho, el vicepresidente corporativo de Microsoft, Yusuf Mehedi, explicó que en los últimos 12 meses han añadido más dispositivos con Windows 10 que nunca antes, esto incluye no solo PCs, sino Hololens, Xbox y Surface Hub. Si este ritmo de crecimiento se mantiene, para el 2020 alcanzarán su anhelada cifra de 1000 millones.

#Windows10 is on more than 900M devices! Thanks to our customers, we added more new Windows 10 devices in the last 12 months than ever before. From PCs to HoloLens to Xbox to Surface Hub, Windows continues to power innovation—with more to come next week! https://t.co/G3CRdkFoPT pic.twitter.com/38fKk50IEH