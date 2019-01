A Windows 7 le queda exactamente un año de vida y aún está instalado en cientos de millones de ordenadores

Hace apenas unos días que Windows 10 logró el hito y finalmente se erigió como la versión más utilizada de Windows. Sin embargo, la diferencia de cuota de mercado entre Windows 7 y Windows 10 es bastante pequeña, a pesar de que el soporte del primero se termina por completo el 14 de enero de 2020.

Un año exacto de vida es lo que le queda a Windows 7 gracias a su fase de soporte extendido, puesto que el soporte estándar terminó en enero de 2015, pero esta historia huele a que será la misma o muy similar a la de Windows XP y con cientos de millones de ordenadores aún usando Windows 7, la empresa ya tuvo que ofrecer actualizaciones de seguridad de pago hasta enero de 2023.

Cómo se reparten los 1000 millones de usuarios de Windows

En 2017, Satya Nadella, actual CEO de Microsoft, revelaba unos datos más que interesantes sobre la empresa y sobre Windows. El sistema operativo había perdido unos 500 millones de usuarios en general, de tener 1.500 millones en 2014 a apenas 1.000 millones de usuarios en todo el mundo para 2017.

Si en ese entonces decían que Windows 10 tenía 600 millones de instalaciones, podríamos asumir que la mayoría del resto eran instalaciones de Windows 7.

Y esta es la situación actualmente: según las últimas cifras que dio la misma Microsoft durante la Build 2018, para principios de ese año Windows 10 ya estaba en 700 millones de dispositivos por lo que la empresa afirmaba que Windows 10 ya contaba con más instalaciones que Windows 7.

Sin embargo, en ese entonces, según los datos tanto de NetMarketShare como de StatCounter, Windows 7 seguía siendo la versión del sistema más usada. Lo que en teoría pondría a Windows 7 con más de esos 700 millones de instalaciones a principios de 2018.

Windows 10 es más usado que Windows 7, pero por muy, muy poco

Esas cuentas no dan si las cifras de Nadella apuntan a solo 1.000 millones de usuarios con Windows, o los usuarios de Windows 10 son nuevos y no de gente que se muda a desde una versión anterior, o Windows 10 no tiene 700 millones de usuarios, o si los tiene y las cuotas de mercado que apuntan los terceros están equivocadas. En realidad, todo es un aproximado.

Actualmente, NetMarketShare pone a Windows 7 con un 36,9% de la cuota de mercado y a Windows 10 por encima con un 39,22%. La diferencia es bastante pequeña, y las buenas noticias para Windows 10 no son tan buenas como Microsoft hubiese querido, ellos esperaban 1.000 millones de dispositivos en tres años y se quedaron cortos.

Para enero de 2018, Windows 7 tenía 42,39% de cuota de mercado y para diciembre de 2018 esa cuota bajó a 36,90%. Eso es una perdida de usuarios de apenas el 5% en un año. Si la tendencia continúa al mismo ritmo este año, o al doble, o incluso al triple, para cuando el soporte extendido de Windows 7 termine aún seguirá instalado en millones de ordenadores y seguirá siendo el segundo sistema operativo de escritorio más usado en el mundo. Windows 8.1 es el tercero, y apenas tiene 4,45% de la cuota actual.

Quines permanezcan utilizando Windows 7 para esta misma fecha el próximo año deberán estar preparados para quedarse sin actualización de seguridad alguna y exponerse a una enorme cantidad de riesgos.

Quienes tengan licencias de Windows 7 Profesional o Empresarial por volumen, tendrán la opción de pagar a Microsoft por soporte extendido hasta el 2023, pero ya la empresa advirtió que el precio aumentaría cada año.

Windows 7 es el nuevo Windows XP

Windows 10 no es perfecto, pero se encuentra en un estado de madurez mucho mayor que hace tres años en sus inicios. Actualizar desde Windows 7 es muy simple, y diez años de soporte para un sistema no es precisamente poco tiempo.

Pero, probablemente la historia de Windows XP se volverá a repetir, y pasaremos un largo periodo de usuarios y empresas que se niegan a actualizar hasta el último momento, que se enteran hoy o en un año que el soporte termina en 2020. Después de todo, dos años antes de retirarse, Windows XP aún tenía más del 51% de la cuota de mercado, 1% menos que Windows 7 el año pasado.