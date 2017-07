Si no quieres o puedes pagar una licencia, esta es la forma más simple de tener Windows 10 gratis y legal

Windows 10 Pro tiene un precio de 279 euros y Windows 10 Home cuesta 135 euros. La oferta de actualización gratuita se acabó hace muchos meses, y sin embargo muchos usuarios pudieron seguir actualizando sin problema.

De hecho, aún se puede activar una nueva instalación de Windows 10 Creators Update con una licencia de Windows 7 u 8/8.1. Pero claro, el detalle está en que tienes que tener la licencia de alguno de esos sistemas. He aquí la solución para quien quiere instalar Windows 10 de forma gratuita y además legal: ser un beta tester de Microsoft.

Si te unes al programa Insider de Microsoft automáticamente tu copia de Windows 10 pasa a ser legal. En efecto, vas a estar probando el sistema junto a otros cientos de miles de usuarios, para ayudar a los de Redmond en el desarrollo, y para esto no necesitas pagar (sería como el colmo).

Cómo unirse al programa Insider

Unirse es sumanente fácil. Primero descarga e instala Windows 10 en el ordenador donde quieres usarlo. Puedes hacer ambas cosas sin tener licencia. En la web de Microsoft puedes bajar el sistema, y simplemente saltar el paso para ingresar la licencia cuando lo instales.

Una vez en Windows 10 abre el panel de configuración presionando la tecla de Windows + I. Haz click en Actualización y seguridad. Luego selecciona Programa Windows Insider en el menú de la izquierda, y finalmente haz click en Comenzar para empezar a obtener compliaciones de Insider.

Es el miso proceso que explicamos cuando les contamos cómo instalar Windows 10 en una máquina virtual y unirla al programa Insider para probar lo nuevo antes que nadie.

Lo bueno y lo malo

Lo bueno es que tienes una copia perfectamente legal de Windows 10 sin haber pagado una licencia jamás. Solo tienes que tener una cuenta de Microsoft para asociar a tu perfil de Insider.

Además estarás recibiendo las novedades que llegarán a las versiones estables de Windows 10 antes que los demás usuarios. Lo malo, justamente eso. Serás conejillo de indias de Microsoft, y estarás usando versiones inestables del sistema, aunque esto es bastante relativo y muchos no tienen ningún problema, si que existen.

Al mismo tiempo no se trata de una "licencia permanente", sino como un prestamo, es una copia de evaluación. Siempre verás un aviso en el escritorio con el número de la versión del sistema, algo que puede ser bastante molesto para los más obsesivos. Además, no aplica en otras máquinas donde tengas Windows 10, tu licencia Insider no te da permiso a usar Windows 10 estable, vas a ser Insider de por vida.

Si teniendo todo esto en cuenta, no te molesta, pues únete al programa. Eso sí, idealmente hazlo en el anillo lento (aplzado o release preview) para que recibas la versiones más estables de desarrollo.

En Genbeta | La última beta de Windows 10 está repleta de novedades interesantes