Giro radical en China para sus trabajadores públicos: se limitan los viajes al extranjero y las relaciones con gente de fuera

Con la situación global actual de tensiones entre potencias mundiales, China quiere mayor control sobre sus trabajadores públicos y acaba de anunciar medidas radicales. En toda China, se están dado advertencias a trabajadores sobre la limitación de viajar al extranjero e incluso algunos maestros, médicos, contratistas gubernamentales y empleados de empresas estatales han recibido la orden de entregar sus pasaportes para no poder viajar fuera de su país.

En algunas ciudades, los viajes al extranjero de empleados públicos, incluso por motivos personales, requieren autorización. Se han prohibido los viajes de negocios al extranjero para fines de "investigación, intercambio y estudio ordinarios".

Y en la mayoría de las provincias, quienes han estudiado en el extranjero están ahora descalificados para ciertos cargos públicos. En una ciudad de la provincia de Jiangxi, una agencia de salud pública también indicó a los empleados que informaran sobre cualquier viaje al extranjero que hubieran realizado desde 2018.

The New York Times ha consultado a siete empleados públicos, entre ellos un profesor de música de primaria, una enfermera y un profesor de literatura que han confirmado estas restricciones.

Comprendiendo la nueva decisión

Motivos para aislar al personal. Las autoridades han alegado para estas decisiones diversas razones, como la protección de la seguridad nacional, la lucha contra la corrupción y la reducción de gastos.

Gente sin acceso a información importante. Es curioso que el alcance de las restricciones se ha expandido rápidamente, afectando a empleados que afirman no tener acceso a información confidencial ni a fondos gubernamentales.

Tensión internacional. "Debido a las relaciones entre Estados Unidos y China, creo que es justo decir que la sociedad china en general se ha vuelto más sensible a los países extranjeros”, ha explicado un profesor a NYT. Para los responsables políticos, esto hace que “todo lo relacionado con países extranjeros sea arriesgado”, añadió.

Restricciones desde 2003 que se expanden. Hay que decir que las restricciones de viaje para algunos empleados estatales no son nuevas. Desde 2003, los funcionarios de alto rango o quienes manejan secretos de Estado deben informar con antelación sobre sus viajes al extranjero. Sus nombres se proporcionan a los funcionarios fronterizos para evitar salidas no autorizadas.Pero bajo el liderazgo de Xi Jinping los controles se han ido extendiendo a trabajadores de niveles mucho más bajos.

Límites a las relaciones con extranjeros. Además de los controles de viaje, China está imponiendo restricciones a la interacción de los empleados públicos con personas y organizaciones extranjeras. Universidades y departamentos gubernamentales han emitido instrucciones que prohíben a sus empleados interactuar con medios de comunicación extranjeros o participar en reuniones con terceros no autorizados durante sus viajes, de acuerdo con TTW.

Qué consecuencias tiene incumplir normas. Depende de cada entidad o región, según sus normas, pero por ejemplo, la Inner Mongolia University of Technology ha indicado que no entregar el pasaporte en la semana posterior al regreso de un viaje podría conllevar una prohibición de viaje de cinco años.

No todo el mundo podrá trabajar como funcionario. Ya vimos que muchas personas jóvenes se están decantando por ser funcionarias en China pero con estas nuevas restricciones lo tendrán más complicado y es que las restricciones también se están extendiendo a la contratación.

Fuera escuelas extranjeras. Para los recién graduados que aspiran a incorporarse a la administración pública china, algunos de los puestos más codiciados se encuentran en el programa conocido como "xuandiaosheng", que se traduce libremente como "estudiantes seleccionados". Estos estudiantes, reclutados en universidades de prestigio, acceden rápidamente a puestos de liderazgo. Cada provincia determina de qué escuelas reclutará, y muchas, como Guangdong en el sur, solían incluir universidades extranjeras. Este año, incluyó solo universidades chinas; lo mismo hicieron otras cinco regiones el año pasado.

Jóvenes que han estudiado fuera. La provincia de Liaoning, en el noreste, fue aún más lejos. Cualquier persona que hubiera vivido en el extranjero durante más de seis meses, y cuya "experiencia y desempeño político en el extranjero" fueran difíciles de investigar, fue considerada no elegible este año.Los departamentos de policía de las principales ciudades han impuesto normas similares. En Shanghái, incluso tener un cónyuge o un familiar cercano que se haya mudado al extranjero puede descalificar a un candidato.

Recelo de quienes han vivido fuera. El mencionado medio también recoge que Dong Mingzhu, presidenta de Gree Electric, un importante fabricante chino de electrodomésticos, ya había dicho a principios de este año que evitaría contratar personas que regresaran del extranjero, porque podrían ser espías.

Restricciones arbitrarias. Ya hace unos meses, Human Rights Watch había denunciado en un comunicado que China impone restricciones arbitrarias a su ciudadanía. La organización de denuncia afirma que el gobierno chino ha impuesto cada vez más restricciones arbitrarias al derecho internacionalmente protegido de las personas a salir del país. Las autoridades chinas exigen a los ciudadanos de algunos lugares del país o etnias discriminadas documentación extra y otros procesos complicados de hacer. A quienes "no cumplen estos engorrosos requisitos se les deniega el pasaporte".

China se ha abierto al turismo. A pesar de todo, el país anunciaba hace unas semanas una mayor apertura al turismo internacional como respuesta a la tensión con Estados Unidos. Desde el 16 de julio, China anunció la entrada sin visado a 75 países. China ha impulsado el aumento del turismo desde la reapertura de sus fronteras a principios de 2023, después de que sus políticas de "Cero COVID" parecieran, durante un tiempo, llevar al país a un gran aislamiento.

Imagen | Foto de Javier Quiroga en Unsplash

En Genbeta | Trabajar menos te hace más productivo: los datos internacionales que dan la razón a la reducción de la jornada laboral

En Genbeta | Esta estudiante china ha arrasado en un concurso mundial de matemáticas con 17 años. En su país piensan que es un fraude