Midjourney alcanza su quinta versión dando pasos de gigante en fotorrealismo: parece mentira que sólo exista desde hace 8 meses

Los aficionados a aplicar la IA generativa a la creación de imágenes están hoy de enhorabuena: la última iteración de Midjourney, la versión 5, está ya disponible para todos los usuarios de la plataforma tras cinco meses de desarrollo. Para empezar a usarlo sólo tienes que seleccionar el botón 'V5' a la hora de generar la imagen en Discord.

Sus creadores (la compañía también llamada Midjourney) ha logrado en estos últimos meses que su IA destaque, pese a la feroz competencia de Stable Diffusion —impulsado por el código abierto— y del DALL-E 2 de OpenAI, por su alta calidad gráfica. Una calidad que se incrementa a ojos vistas en este nuevo lanzamiento.

Las grandes novedades del nuevo Midjourney V5 son, según proclaman sus desarrolladores, las siguientes:

"Tenga en cuenta que esto es una prueba alfa y las cosas van a cambiar", advierten. Y es que ahora mismo la plataforma está ofreciendo una variante de la versión 5 que no es igual a la definitiva:

Cuando tengan lista una variante más 'amigable' de la V5, ésta se convertirá en la versión predeterminada, aunque aún seguirá siendo posible activar la "versión cruda" (palabras de Midjourney) disponible hoy.

Rápidamente, las redes se han ido llenando de creaciones de los usuarios más impacientes, que nos ofrecen un vistazo revelador a todo cuánto tiene que ofrecer Midjourney V5, sobre todo en materia de fotorrealismo, gracias a su capacidad para acometer imágenes complejas e incluso para imitar la estética de ciertos modelos analógicos de cámaras de fotos.

La comparación con el modelo V4 resulta especialmente reveladora:

street style photo of a young woman, red gucci jacket, blue gucci shirt, wide shot, natural lighting, soho, shot on Agfa Vista 200, 4k --ar 16:9



v4 (left) v5 (right) pic.twitter.com/I80Bd0EEyP