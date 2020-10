Minecraft exigirá tener una cuenta de Microsoft para poder jugar a partir de 2021

Si eres un jugador de la versión clásica de Minecraft para PC, es decir, la edición Java, vas a tener que mudarte a una cuenta de Microsoft a principios de 2021 o no podrás seguir jugando. Monjang explicó las razones por las que este y todos su juegos futuros requerirán también una cuenta de la misma manera.

Básicamente, citan las características beneficiosas adicionales que obtiene el juego si se conecta directo con Microsoft. Estás incluyen: autenticación en dos pasos, mejores controles parentales, y bloqueo de chats e invitaciones.

Migrar de de una cuenta de Mojang a una de Microsoft es obligatorio

Los usuarios que no hagan la migración no podrán iniciar sesión dentro de algunos meses, y por ende, no podrán jugar. Mojang se encargará de avisar a todos sus usuarios con bastante tiempo de anticipación, comenzando con este anuncio, y continuando con emails, vídeos en su canal de YouTube y la página de soporte oficial.

Mojang cita la verificación en dos pasos como la principal ventaja de migrar a una cuenta de Microsoft, pero también explican que lanzarán características adicionales de seguridad para los jugadores con el paso del tiempo.

Los usuarios que conecten sus cuentas de Microsoft recibirán una capa especial dentro del juego como recompensa

No habrá ningún cambio adicional para la edición clásica de Minecraft aparte de la migración de cuentas. Toda la información de tu cuenta de Mojang se transferirá automáticamente, incluyendo tu nombre de jugador de Minecraft Java.

Si tienes múltiples cuentas de Mojang necesitarás crear cuentas de Microsoft separadas para cada una. Ahora, como Minecraft Java tiene una gran cantidad de usuarios, Monjang va a llevar la migración a cabo en lotes, así que deberás esperar a recibir tu email con las instrucciones para hacerlo.

Microsoft compró Mojang en 2014 por 2.500 millones de dólares, un juego que cuenta hace tiempo con el título de más vendido de la historia con alrededor de 200 millones de copias vendidas y una base de usuarios activos al mes de más de 125 millones. Microsoft ha llevado el juego a infinidad de plataformas desde entonces, pero la base de la versión clásica de PC sigue siendo una de las más importantes.