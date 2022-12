El mítico Winamp nos encanta por la nostalgia... y eso casa muy mal con su nuevo soporte para NFT de audio

El pasado mes de julio, te informamos del retorno del reproductor de audio Winamp, el más popular de su categoría a finales de los 90 y comienzos de los 2000, tras varios años sin nuevos lanzamientos. Ahora, sus nuevos desarrolladores han anunciado el lanzamiento 'Relase Candidate 1' de la última versión para Windows, la 5.9.1...

...que puedes descargar ya y trae una nueva funcionalidad inesperada: integración con NFT musicales. Lo que significa que Winamp permitirá a sus usuarios reproducir ficheros multimedia incrustados en sus tokens no fungibles (bajo ERC-721 y ERC-1155). Los 'ERC' son ERC son estándares que se utilizan en la red de Ethereum para garantizar la interoperabilidad entre distintas plataformas de la blockchain.

We are proud to announce a new version (5.9.1) for our Desktop player. This new version reduces Winamp’s memory footprint and upgrades security among many other improvements, it also allows you to play your music NFTs. New version available now.