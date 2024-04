El modo incógnito de Chrome no es "tan incógnito". Así que Google tendrá que borrar millones de datos tras una demanda

En 2020, tres personas denunciaron a Google por rastrear la actividad de los usuarios en el modo incógnito, algo que la compañía no explicaba de manera explícita cuando un usuario lo activaba en su navegador. Estas personas pedían 5.000 millones de dólares a Google, una demanda que se ha ido alargando durante todos estos años hasta que, finalmente, en 2023 acabaron llegando a un acuerdo.

Con el fin de resolver la demanda, Google accedió esta misma semana a eliminar una gran cantidad de datos de navegación, según The Wall Street Journal. Estos datos estaban siendo recopilados mientras los usuarios accedían al navegador a través del modo incógnito. Con motivo de esta demanda, Google hasta agregó hace tiempo varias líneas a la descripción de su modo incógnito para especificar que los datos se siguen recopilando a pesar de que no quedan almacenados en el historial de navegación.

Google accede a borrar miles de millones de datos y a actualizar sus políticas

En la demanda impuesta en 2020, se alegaba que Google rastreaba los datos de navegación de los usuarios incluso en el modo incógnito. Debemos recordar que este modo únicamente permite navegar sin que se quede un registro de los sitios web visitados en nuestro historial de navegación. No obstante, esto no impide que Google, sitios web, empresas de terceros o nuestro proveedor de servicios no puedan obtener esta información.

Esta demanda afirmaba que el gigante tecnológico no fue sincero sobre sus políticas de uso de datos, y que la recolección de datos en dicho modo es algo que todavía muchos desconocen pese a haber aceptado las políticas de la compañía sobre el cómo comparten nuestros datos.

Según Wall Street Journal, los detalles del acuerdo se presentaron en el tribunal federal de San Francisco, indicando que la compañía trabajará ahora para cambiar sus políticas en torno a la navegación privada por medio de su modo incógnito.

Junto a esto, Google ha acordado eliminar miles de millones de datos que la propia demanda alega que fueron impropiamente obtenidos por parte de Google. Además, la compañía también está obligada a actualizar la información de su sitio web indicando las políticas corregidas sobre la navegación privada y a ofrecer los usuarios de Chrome la posibilidad de desactivar las cookies de terceros.

"A un alto nivel, hemos realizado varios cambios importantes en nuestra información para aclarar cómo se recopilan tus datos y cómo de visibles son tus actividades cuando visitas un sitio web utilizando el modo incógnito", declaró un portavoz de Google.

La demanda especifica que Google violó además las leyes federales sobre la monitorización. Con motivo de ello, los demandantes pedían 5.000 millones de dólares como compensación, aunque Google ya afirmó que no pagaría este dinero en daños. A pesar de ello, el abogado David Boies, subrayó en un documento que "Este acuerdo es un paso histórico al requerir que empresas tecnológicas dominantes sean honestas con la información brindada a los usuarios sobre cómo recolectan y emplean sus datos".

A pesar de que Google ha acordado realizar todos estos cambios, aún necesita una aprobación final por parte de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, del Distrito Norte de California. Un portavoz de Google afirmó al medio Android Central que “estaban encantados de resolver esta demanda” y que siempre creyeron que “carecía de fundamento”. "Nunca asociamos datos a los usuarios cuando utilizan el modo Incógnito. Nos complace eliminar datos técnicos antiguos que nunca se asociaron a una persona y nunca se utilizaron para ninguna forma de personalización," añadía.

