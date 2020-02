El modo oscuro también llegará a WhatsApp Web y a los clientes de Windows 10 y macOS: así lucirá

El modo oscuro es algo que parece una novedad, pero que algunas aplicaciones han tenido hace muchísimos años. Sin embargo, últimamente es una tendencia que han impulsado los sistemas operativos más usados en escritorio y en móvil, como son Windows 10, macOS, iOS y Android.

Sus implementaciones a nivel de sistema han llegado a numerosos desarrollarse a unirse a esta moda, que no siempre está claro del todo que aporte. WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo móvil, se dispone a recibir modo oscuro en iOS y Android, pues sus betas ya cuentan con la novedad.

Según conocemos por WABetaInfo, no serán las únicas aplicaciones de WhatsApp, pues la compañía está trabajando en modo oscuro para WhatsApp Web, lo que significa que las versiones para Windows 10 y macOS, que son clientes construidos con Electron, también recibirán esta novedad.

Así es WhatsApp Desktop con modo oscuro en macOS

WABetaInfo ha publicado cómo se verá este modo oscuro en WhatsApp Desktop en macOS, el cliente disponible en la Mac App Store y en la web oficial de descargas de WhatsApp. Lo que vemos no es nada sorprendente: la misma interfaz de siempre pero con tonos más oscuros. No podemos ver la parte más interesante, la forma en que se muestran las conversaciones con modo oscuro, algo que si no se implementa bien puede parecer confuso.

El verde no desaparece del todo, y predomina un negro claro en la parte derecha de la aplicación, con un negro más oscuro en la parte en la que elegiremos los contactos con los que hablaremos. También han mostrado cómo se verá el selector de emojis con modo oscuro, y lo cierto es que podría verse mejor, pues las caras aparecen rodeadas de un fondo blanco que podría estar recortado.

Por último, sería interesante saber si este modo oscuro de WhatsApp Web y de las aplicaciones de escritorio se podrá activar y desactivar manualmente, o si por el contrario se adaptará a lo que el sistema dicte a las aplicaciones.