El móvil de Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña, fue atacado por NSO con Pegasus como el de Jeff Bezos

Según una investigación de El País y The Guardian, el teléfono móvil de Roger Torrent, presidente del Parlament de Cataluña, fue atacado con Pegasus, el spyware de la compañía NSO Group, con sede en Israel.

Se trata del mismo spyware con el que se una compañía de seguridad afirma que se atacó el smartphone personal de Jeff Bezos. La peculiaridad de Pegasus es que según NSO, solamente puede utilizarse por parte de Gobiernos para combatir el crimen y el terrorismo, algo en lo ni Roger Torrent o Bezos están implicados.

Los fallos de seguridad de WhatsApp, claves en el espionaje

Según Citizen Lab, un grupo de seguridad informática de la Munck School en la Universidad de Toronto, NSO utilizó una brecha de seguridad de WhatsApp que permitía introducir el spyware en smartphones con tan solo hacer una llamada perdida, según la propia compañía de Facebook. Por todo esto, WhatsApp mantiene un conflicto legal con NSO.

En el caso de Bezos, en vez de mediante una llamada, NSO habría penetrado en el smartphone con un inocente vídeo enviado por Mohammad Bin Salman, el heredero saudí relacionado con la muerte de Jamal Khasshoggi, periodista del Washington Post, periódico propiedad del CEO de Amazon.

Según informó Facebook el año pasado, son 1.400 los terminales en el mundo que fueron atacados utilizando el método de la llamada perdida. En el informe se recogen menciones específicas a Roger Torrent, y se afirma que hay "múltiples evidencias que podrían determinar que Torrent fue monitorizado" entre abril y mayo de 2019. También se sospecha de un posible hackeo a Anna Gabriel, antigua diputada de la CUP en el Parlament.

De entre esos 1.400 casos, el de Torrent figura junto a otro centenar de "representantes de la sociedad civil". Un portavoz del Gobierno de España afirma que no hay constancia de que Torrent fuera objeto de un hackeo. Torrent, por su parte, si menciona comportamientos raros en su terminal en aquellos meses. "Notaba cosas extrañas. Se me borraban mensajes de WhatsApp y los historiales de conversaciones. A la gente de mi entorno no le pasaba", recoge El País.

NSO ha negado a El País confirmar que el Ejecutivo español figure entre sus clientes. Por su parte, John Scott-Railton, investigador de Citizen Lab, asegura que "es posible confirmar que el teléfono fue objetivo de Pegasus. Sin embargo, sería necesaria una investigación adicional para saber si fue hackeado. No hay ningún motivo para pensar que no fue así".