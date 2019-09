Mozilla publica el calendario de actualizaciones de Firefox para 2020: versiones estables para PC y Android cada cuatro semanas

Hace dos semanas hablábamos de la versión 15 de Mozilla Firefox, la última y más reciente iteración de su navegador. La compañía, desde hace tiempo, acostumbra a ofrecer actualizaciones en ciclos que van de seis a ocho semanas, algo que empezará a cambiar pronto, ya que dicho ciclo va a acortarse a partir del próximo año.

Como leemos en hacks.mozilla el navegador, tanto en sus versiones de escritorio como en las versiones para Android pasará a actualizarse cada cuatro semanas, lo que se traduce en una gran actualización de forma mensual. Mozilla promete que se mantendrá la calidad y estabilidad de las versiones actuales, pese al aumento en ritmo.

Este es el nuevo calendario de actualizaciones de Mozilla

La propia Mozilla ha anunciado que el ciclo de actualizaciones se mueve a las mencionadas cuatro semanas. A partir del primer trimestre de 2020 esta medida se hará efectiva, y se producirán los saltos de versión en estos periodos. En cuanto a la versión ESR de Firefox (la de soporte extendido para empresas), no habrá cambios.

Según Mozilla, serán capaces de ofrecer versiones estables con esta mayor agilidad. Del mismo modo, planean lanzar betas a un mayor ritmo, superando las dos betas semanales. Junto a la noticia de un soporte más rápido, llega el calendario para 2019 y 2020, en el que se muestran las próximas versiones de Firefox hasta la 81 (recordar que, actualmente, estamos en la 69).

La frecuencia de actualizaciones irá aumentando de forma progresiva, hasta llegar a las cuatro semanas prometidas

Firefox irá reduciendo poco a poco el número de semanas de las que se compone el actual ciclo de actualizaciones (siete semanas, seis, cinco, cuatro), prometiendo que, pese al aumento en ritmo, la calidad de las versiones no se verá afectada. Dicho lo cual, no queda más que esperar a principios de 2020 para disfrutar, en caso de que uses este navegador, de un mayor ritmo de updates.

