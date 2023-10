Mucha gente tiene miedo de quedar obsoletos frente a la IA y un 30% aceptaría cobrar menos para no ser despedidos

Hay diversos estudios que afirman que trabajadores de muchos sectores y tipos de empleo sufren lo que han bautizado como FOBO de las siglas en inglés Fear of Becoming Obsolete o miedo de quedar obsoletos en el aprendizaje (similar a la expresión que se usa de Fear of missing out o el miedo de estar perdiéndonos algo).

Casi una cuarta parte de los trabajadores estadounidenses (22%) están preocupados de que los rápidos avances de la tecnología pronto dejen su trabajo obsoleto, de acuerdo con un estudio de Gallup. El miedo a la tecnología ha aumentado siete puntos desde 2021, mientras que otras preocupaciones se han mantenido prácticamente estables.

Antes de la pandemia, la proporción de trabajadores a quienes les preocupaba que su trabajo fuera controlado por una máquina oscilaba entre el 13% y el 17%, escribieron los investigadores.

Los trabajadores con títulos son los más ansiosos

Los trabajadores con un título universitario ahora se muestran los más ansiosos (los preocupados aumentaron del 8% en 2021 al 20% este año), lo que demuestra que incluso el método más tradicional para seguir siendo empleable ya no es tan confiable como antes parecía, de acuerdo con un artículo de la revista Fortune.

En cuanto a los trabajadores sin título universitario, siempre han estado ansiosos por el reemplazo tecnológico (su tasa de preocupación se mantuvo estable en 24%). Los trabajadores más jóvenes se muestran más nerviosos que los mayores.

En general, el despido es el principal factor estresante. Después de ser reemplazados por la tecnología, las mayores preocupaciones de los encuestados fueron ser despedidos (2 de cada 10 personas mencionan este miedo) o que les reduzcan sus horas de trabajo. Realmente son cosas que están pasando, por lo que el miedo es real.

Casi un tercio de los trabajadores en una encuesta reciente dijeron que aceptarían un recorte salarial del 25% para evitar ser despedidos.

El temor es exagerado para la mayoría de los trabajadores, es lo que dicen muchos expertos. "Cuanto más saben los trabajadores sobre ChatGPT, es más probable que se sientan nerviosos de que eventualmente pueda rivalizar con los humanos, especialmente en campos como el análisis y la entrada de datos", según los estudios.

El economista de Stanford Nick Bloom, ha dicho que una IA puede hacer muchas cosas, "pero la mayoría de los trabajadores no tienen motivos para preocuparse", aunque sí podrían hacerlo quienes trabajan en centros de llamadas, entrada de datos, hacer nóminas... sí corren riesgo real.

La necesidad de adaptarse, sin miedo

Por su parte, la revista Entrepreneur dice que en vez de dejarte llevar por el FOBO, lo que podemos pensar es que es una oportunidad, más que una amenaza. "Para seguir siendo relevante en el mercado laboral, es absolutamente esencial adoptar herramientas de automatización e inteligencia artificial para mejorar la productividad y garantizar que tu trabajo no quede obsoleto".

Para evitarlo, cómo no, tenemos que mantenernos siempre aprendiendo y ser adaptables: estar abiertos al cambio y trabajar junto con nuevas herramientas de IA, que mejorarán su productividad.

Hacer contactos también es esencial y eso no lo van a hacer las IA. Y otro aspecto básico es adoptar la IA como herramienta: "asegurarnos de desarrollar nuestro aprendizaje sobre las nuevas herramientas y plataformas de IA, que nos ayudarán a aumentar nuestro trabajo y productividad".

