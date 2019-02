Muere el fundador de un exchange y aseguran que han desaparecido 150 millones de dólares en criptomonedas

Hace unos días empezaba a pulular por Internet una noticia con un titular muy llamativo: una compañía no podía a acceder a 150 millones de dólares en criptomonedas tras la muerte repentina de su fundador.

Se trata del exchange de criptomonedas canadiense QuadrigaCX, y el pasado 9 de diciembre fallecía su fundador (Gerry Cotten). Afirman que Cotten era el único que sabía las contraseñas de las billeteras frías (que son offline) y es por eso que no podrían acceder a esta gran cantidad de dinero.

QuadrigaCX envió un comunicado con el que buscaban explicar lo sucedido, mientras que presentaban una solicitud de "protección de acreedor" al Tribunal Supremo de Nueva Escocia (Canadá).

Eso es lo que podemos leer en un comunicado que han publicado en su página web, donde aseguran que "han estado trabajando extensamente" para poder "localizar y asegurar" sus reservas de criptomonedas:

"Durante las últimas semanas hemos trabajado extensamente para abordar nuestros problemas de liquidez, que incluyen el intento de localizar y asegurar nuestras muy significativas reservas de criptomonedas que se encuentran en billeteras frías, y que se requieren para satisfacer los saldos de criptomonedas de los clientes en depósito, así como la contratación de una institución financiera para que acepte los giros bancarios que van a ser transferidos a nosotros. Lamentablemente, estos esfuerzos no han tenido éxito. Después de la audiencia se publicarán nuevas actualizaciones".

Este caso vuelve a evidenciar que almacenar criptomonedas puede ser un quebradero de cabeza

Todavía es pronto para saber qué ha sucedido exactamente y, sobre todo, que ocurrirá con este exchange canadiense. De todos modos, este caso vuelve a evidenciar que las criptomonedas pueden ser un quebradero de cabeza para almacenarlas.

Por un lado, si las mantenemos en un exchange o un una billetera virtual corremos el riesgo de sufrir un hackeo (o que el exchange tenga un problema de seguridad) y perder todos nuestros fondos en un abrir y cerrar de ojos.

Por otro lado, si recurrimos a las billeteras frías (cold wallets) nos olvidaremos de los hackeos o que nos puedan robar a distancia. Aquí nos encontraremos con problemas distintos: si perdemos la billetera (puede ser digital o incluso un papel) o si se incendia nuestra casa (por ejemplo) no habría manera de acceder a esos fondos.

Puedes mantener copias en otros lugares o compartir la contraseña con otra persona (por si te ocurre algo), pero si tenemos una cantidad importante de criptomonedas tendríamos que elegir muy bien dónde las dejamos y con quien compartimos esta información.

Un investigador

Crypto Medication en el pasado ha arrojado luz en casos parecidos, y ahora aseguran que QuadrigaCX nunca perdió el acceso a sus fondos en criptomonedas, además de apuntar que la cantidad de BTC citada probablemente no sea correcta.

"No hay evidencias de que exista una billtera fría de QuadrigaCX y, además este exchange no ha proporcionado pruebas de que haya habido algún movimiento significativo de BitCoins a una dirección externa o billetera".

We have thousands of wallet addresses known to belong to @QuadrigaCoinEx and are investigating the bizarre and, frankly, unbelievable story of the founder's death and lost keys. I'm not normally calling for subpoenas but if @rcmpgrcpolice are looking in to this, contact @krakenfx — Jesse Powell (@jespow) 3 de febrero de 2019

No son los únicos que desconfían de este caso, y Jesse Powell (director ejecutivo del legendario exchange Kraken) publicó varios tweets en los que deja claro que nos encontramos ante un caso "extremadamente sospechoso".

Note: the people trying to pull off a QuadrigaCX exit scam could actually be the family and other employees, by hiding the fact that the cold wallet keys are known.



Not saying this is happening, but need to consider all possibilities fairly in the investigation. — Peter Todd (@peterktodd) 3 de febrero de 2019

Tal como dice Peter Todd (consultor y experto en criptomonedas), hasta que la investigación haya concluido debemos considerar todas las posibilidades.