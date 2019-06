Multa de 250.000 euros a LaLiga por cómo comunicó que utilizarían nuestros micrófonos para detectar emisiones sin licencia

Hace justo un año conocimos que la aplicación oficial de LaLiga utilizaba el micrófono y la ubicación de nuestro smartphone para, según la organización "detectar fraudes en establecimiento públicos no autorizados", es decir, aquellos que retransmitieran, según lo que entiende LaLiga, fútbol sin pagar licencia o sin pagar la licencia acorde la explotación que se hace del fútbol en el local.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció entonces una investigación de oficio, que ha concluido en una multa de 250.000 euros a la LaLiga que acaba de conocerse, por, según leemos en Xataka, "considerar que deberían haber informado de una forma más explícita de su actividad".

Es decir, la multa no se produce por la actividad que la LaLiga está llevando a cabo a través de su aplicación, sino por no informar con mayor profundidad sobre ella, por ejemplo mostrando un icono del micrófono cuando la grabación estuviera activa.

LaLiga recurrirá la multa porque considera que no ha cometido ninguna irregularidad

Fuentes internas de LaLiga han confirmado a Xataka que van a recurrir la sanción de la AEPD hasta la última instancia si es necesario, porque consideran que no han cometido ninguna irregularidad con la legislación vigente, y que incluso aunque cambiase "no se puede legislar a base de sanciones".

En un comunicado, LaLiga también considera que "la AEPD no ha realizado el esfuerzo necesario para entender cómo funciona la tecnología", y que por tanto "impugnará judicialmente la resolución para demostrar que su actuación ha sido en todo momento conforme a derecho y responsable".

LaLiga afirma haber cumplido en todo momento con el RGPD y la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantías de los Derechos Digitales (LOPDGDD). Aun así, y pese a que recuerdan que el usuario tiene que otorgar su consentimiento dos veces, nuestros compañeros de Xataka recogen que desde que saltara la polémica el año pasado, el comportamiento de comunicación de estos hechos se ha ampliado con un segundo aviso. La función venía explicada así:

"Cuando un usuario se descargue o actualice la APP, el sistema operativo de tu dispositivo móvil le solicitará a través de una ventana emergente que facilite su consentimiento para que LaLiga pueda activar el micrófono y el geoposicionamiento de su dispositivo móvil. Sólo si decide aceptarlo, el micrófono captará el código binario de fragmentos de audio, con el único objeto de poder conocer si está viendo partidos de fútbol de competiciones disputadas por equipos de LaLiga, pero nunca se accederá al contenido de la grabación."

Sobre cómo comunicarlo de otra forma, según quería la AEPD, las fuentes de LaLiga fueron claras en declaraciones a Xataka: "La AEDP pretendía que avisásemos al usuario con una notificación cada vez que accediésemos al micrófono. Es decir, más de noventa veces por partido. Y sin que la normativa de protección de datos contemplase esa exigencia". Según recoge eldiario.es, la AEPD considera en su resolución que los avisos de LaLiga para acceder a micrófono y ubicación eran opacos, y que era necesario avisar de otra forma dado que "la naturaleza de los dispositivos móviles hace que el usuario no pueda recordar a qué ha consentido y a qué no cada vez que utiliza la app de LaLiga".

En el comunicado público de LaLiga, se reitera que incluso pese a no estar de acuerdo con lo que la Agencia pide, "no procede la aplicación de las modificaciones que indica la AEPD porque esta funcionalidad dejará de ser utilizada al finalizar la presente temporada (30 de junio), como estaba inicialmente previsto". Es decir, que acabe como acabe el caso en los juzgados, la próxima temporada no existirá esta polémica en la aplicación, salvo que se introduzca con otro sistema. Tendremos que estar pendientes a esto.