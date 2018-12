Music Year in Review: conoce qué artistas y canciones has escuchado más en Apple Music en 2018

Una de las funciones que más gusta de Spotify es cómo, cuando llega diciembre, elabora un resumen de la música más escuchada del año por sus usuarios, con gran profundidad. Y es que, además de generar una lista de reproducción personalizada, en este 2018 ha creado un informe con los minutos totales de música escuchada, y nuestros artistas (con su signo del zodíaco) y canciones y géneros favoritos.

Apple Music, desgraciadamente, va por detrás de Spotify en todo lo que respecta a integración con redes sociales, y al cierre de su servicio Connect, que se despide después de que años atrás lo hiciera el viejo Ping, se suma el hecho de que no hay forma de saber tus tendencias personales a lo largo de 2018.

Por ello, Noisehub ha creado una aplicación para iOS, Music Year in Review, que al no ser oficial, no cuenta ni ofrece tantos datos al usuario sobre sus comportamiento escuchando música en este año que se acaba.

Music Year in Review, información escueta, pero útil

Con Music Year in Review, problablemente te quedes con ganas de conocer más información sobre tus gustos musicales, y no genera lista de reproducción (Spotify incluso te ofrece una lista llamada "Cara B" en la que te insta a escuchar géneros que se salen de tu ritual habitual de escuchas).

Como vemos en la imagen, Music Year in Review muestra las horas sonando del artista más escuchado por ti con Apple Music. En el segundo gráfico que genera recoge el género, artista y canción más escuchada y por último, en el tercero, las cinco canciones y artistas más reproducidos.

Resulta algo repetitivo, pero el enfoque es que se puedan compartir en las Stories de Instagram. Para crear los gráficos, la aplicación solo pide mail, pero no credenciales de Apple Music que puedan entregar datos personales a los desarrolladores.

Music Year in Review es gratuita, y puedes desacargarla desde la App Store