Las conversaciones para establecer una regulación integral de la inteligencia artificial (IA) en la Unión Europea (UE) llevan en marcha desde ayer, con la esperanza de llegar a un acuerdo definitivo. Aunque no se ha logrado un consenso global, se ha alcanzado por ahora un pacto preliminar sobre la regulación de los modelos fundacionales de IA, que sería aplicable a plataformas como ChatGPT.

Estar regulados es de pobres / La regulación de los modelos fundacionales había sido uno de los puntos de conflicto más destacados en las negociaciones. Inicialmente, existía un consenso sobre la necesidad de establecer criterios estrictos para estos modelos, pero en las últimas horas países como Francia, Alemania e Italia han presionado para suavizar las normas y permitir un amplio margen de autorregulación por parte de las grandes empresas tecnológicas como Microsoft, OpenAI y Google.

Esta decisión no sale de la nada. Recordemos que en verano se difundió que OpenAI había presionado a la UE en los despachos para flexibilizar la normativa sobre IA… mientras su CEO, el retornado Sam Altman, seguía acaparando titulares en público pidiendo más regulación.

Poco acuerdo para tanta negociación / Las negociaciones entre los representantes de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros —los conocidos como 'trílogos'— comenzaron el miércoles a las 15:00 y han tardado casi un día en llegar a un acuerdo preliminar, cuyos detalles concretos aún no se han hecho públicos. Sin embargo, tras horas de negociación, aún quedan "muchas cosas" por resolver, según fuentes de las conversaciones.

Lo prohibimos terminantemente… pero con estas excepciones / Entre los temas aún pendientes de resolución destacan la posible prohibición de sistemas de reconocimiento facial y la controvertida exención que permitiría a la policía utilizar la vigilancia biométrica en ciertos contextos. Los gobiernos europeos desean mantener la capacidad de utilizar estos métodos de vigilancia en tiempo real y en lugares públicos, argumentando que es necesario para prevenir delitos como el terrorismo y el abuso sexual.

Otro punto pendiente de debate es el artículo que permitiría a los 27 Estados miembros exportar sistemas de IA de "alto riesgo" a terceros países que no forman parte de la UE. Sin embargo, se espera que estas exportaciones se limiten considerablemente.

Un vistazo a… ZAO, la APP MÓVIL china que a través de DEEPFAKE te convierte en DICAPRIO en SEGUNDOS

Negociando con prisas una legislación que no entraría en vigor hasta dentro de dos años

Señoría, un aplazamiento, que no me tengo en pie / La presión para llegar a un acuerdo en aspectos cruciales y la fatiga acumulada durante largas horas de negociación están causando preocupación en el ámbito político y entre las organizaciones de la sociedad civil, que demandan que las decisiones sobre derechos fundamentales no se tomen en condiciones de agotamiento, por lo que hace un par de horas se decidió posponer las negociaciones hasta mañana:

Cuidado, que llegan las elecciones / A pesar de los avances en la regulación de la IA, la UE se encuentra en una carrera contrarreloj para cerrar un acuerdo antes de que finalice el año, debido a las elecciones parlamentarias previstas para junio. La falta de un acuerdo podría poner en peligro la posición de liderazgo de la UE en este importante campo tecnológico.

Las cosas de palacio van despacio / Por otra parte, aunque se alcance un acuerdo, podrían pasar cerca de dos años antes de que cualquier legislación derivada de este acuerdo entre en vigor.

Imagen | Marcos Merino mediante IA

En Genbeta | Google y OpenAI los temen, pero la UE puede hundirlos: así afectará este nuevo reglamento europeo a los proyectos de IA open source