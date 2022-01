Netflix publica gratis el hermoso libro digital sobre el arte de 'Los Mitchell contra las máquinas'

A mediados de 2021, Netflix estrenaba la que fue una de sus grandes películas animadas del año: 'Los Mitchell contra las máquinas' ofrecía una visión alternativa de internet a través de una propuesta diferente y bastante buena.

Ahora que viene la temporada de premios de Hollywood y Netflix está promocionando sus producciones para optar por todo tipo de cotizadas estatuillas, la película que fue producida por los mismos nombres detrás de joyas como 'Spider-Man: Un nuevo universo', ha recibido un contenido promocional del que nos podemos beneficiar todos: un libro de arte digital completamente gratis.

'The Art of The Mitchells vs the Machines'

Esta es la versión digital del libro de arte original que fue publicado el año pasado, y que incluye un montón de contenido sobre el detrás de cámara de la creación de la película.

'The Art of The Mitchells vs the Machines' contiene desde arte conceptual a detalles sobre el diseño de personajes, o técnicas de animación 2D y 3D usadas para potenciar la visión específica del mundo de los personajes. Además de esto el libro está repleto de entrevistas al equipo detrás del filme.

Mi parte favorita de este libro es probablemente el hecho de que puedes descargar todas las imágenes del arte conceptual y usarlas como fondos de pantalla, o para cualquier otra cosa que se te ocurra siempre que no vayas a violar los derechos de autor.

El libro está repleto de hermosas ilustraciones con un estilo bastante genial, incluso llamativas para quienes ni siquiera hayan visto la película. Aunque después de ver esto y saber que la historia tiene que ver con nuestra relación con Internet, probablemente te llame la atención.