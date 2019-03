Netflix responde a las críticas de Spielberg: “No siempre se tienen cines cerca o dinero para pagar una entrada”

Este año, 'Roma', Alfonso Cuarón y Netflix batieron récords e hicieron historia en los Óscar. La película que se estrenó en la plataforma de streaming por excelencia, terminó llevándose la estatuilla a mejor cinta de habla no inglesa y Cuarón, el Óscar a mejor director.

'Roma', que ha sido alabada tanto por críticos como por la audiencia, no se merece, según el famoso director Steven Spielberg, el reconocimiento de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Este alega que solo debería ser considerada para los Emmys porque en el formato televisivo todas son "películas de televisión". A esto, Netflix tiene una respuesta bastante simple:

We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive.