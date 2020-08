No es tu conexión: Gmail y Google Drive están caídos

Si estás teniendo errores a la hora de enviar correos en Gmail, debes saber que no es tu conexión, ya que el servicio está teniendo problemas y muchos usuarios así lo están reportando en las redes sociales.

De hecho, a la hora de publicar este artículo, en G Suite Status Dashboard podemos comprobar que tanto Gmail, como Google Drive, Google Docs, Google Meet y Google Voice tienen alguna clase de problema en estos momentos.

Google "está investigando" el problema

Google asegura que están "tratando de solucionar el problema" y que proporcionarán una actualización a las 10:00 de la mañana españolas, momento en el que proporcionarán más detalles sobre lo ocurrido o cuánto tiempo necesitan para solucionarlo.

Yo mismo he pasado varios minutos intentando enviar un correo, recibiendo un mensaje de error que me invita a comprobar mi conexión a Internet. Empecé a desconfiar cuando verifiqué que el resto de páginas y herramientas me funcionaban correctamente.

De hecho, una simple búsqueda en Twitter nos permitirá encontrar muchos tweets de usuarios que están teniendo el mismo problema. En momentos así, siempre te das cuenta lo vital que es para muchas personas ciertas herramientas.

Is @gmail working? I have been trying for a while but it does not send — Dipak (@Dipak_V_Patel) August 20, 2020

Gmail is down :( — Louise Sandoval (@louisesanz) August 20, 2020

HUHUHUHU I have to check my gmail accounts for my school's documents😭😭 pic.twitter.com/XyH5IR7101 — 𝓂𝒶𝓇𝓎 (@_meyyryy) August 20, 2020

Actualizaremos esta entrada cuando haya más información o vuelva a funcionar correctamente el servicio.