La nueva función de Spotify quiere sustituir a los DJs con inteligencia artificial: así funciona

Spotify ha anunciado una función de disc jockey (DJ) que se basa en la inteligencia artificial. Mediante un nuevo botón DJ en la app, puedes pasar a un modo en el que una voz generada en tiempo real saluda personalmente al usuario y reproduce música sintonizada con sus gustos.

Lo que sale de esta función es una mezcla de presentador de radio y DJ de fiesta. En un principio, la función sólo estará disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá, según Spotify, así que aún no la hemos podido probar para ver si una inteligencia artificial puede llegar a suplantar a un DJ o no (como ya lo comprobamos en el caso de los periodistas).

La función de DJ está aún en fase de pruebas beta. La tecnología se basa, como no, en OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT y en la que gigantes como Microsoft están invirtiendo grandes cantidades de dinero.

Cómo funciona esta tecnología

Para generar la voz, Spotify usa la tecnología de Sonantic, una empresa que el servicio de streaming de música adquirió en junio de 2022 y que se especializa en la generación de voces de IA con sonido realista.

La IA se entrenó utilizando la voz de Xavier "X" Jernigan, conocido por los usuarios de habla inglesa por presentar un programa matinal que se llama "The Get Up".

La IA debe seleccionar las canciones adecuadas en función del comportamiento de escucha del usuario, incluidos los nuevos lanzamientos, pero también las canciones más antiguas que los usuarios llevan mucho tiempo sin escuchar. Los usuarios de esta app ya sabemos que Spotify utiliza los algoritmos que ya hacen recomendaciones en la actualidad.

Ahora, con el nuevo DJ, se podrá informar a la IA DJ de si nos gustan o no las canciones, para que el sistema aprenda a evaluar aún mejor los gustos musicales. La información sobre las canciones y los artistas se proporcionará en mensajes introductorios.

Spotify no ha anunciado si la función también estará disponible en Europa, ni cuándo será esto, pero teniendo en cuenta que las novedades de la app suelen llegarnos pronto, habrá que estar atentas.