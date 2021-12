Un nuevo ataque a una plataforma DeFi acaba con el robo de 120 millones de dólares en criptomonedas

Hace unos días se hacía público que se calcula que en lo que va de 2021 los inversores han perdido 12.000 millones de dólares a manos de los delincuentes que tienen como objetivo las llamadas plataformas de "finanzas descentralizadas" (o DeFi por sus siglas en inglés). Anoche se ha conocido otro caso de estos ataques: alguien ha robado 120 millones de dólares en la plataforma BadgerDAO.

Alguien ha vaciado los fondos de múltiples carteras de criptodivisas conectadas a la plataforma financiera descentralizada BadgerDAO. La empresa de seguridad y análisis de datos de blockchain Peckshield, que está colaborando con Badger en la investigación del atraco, es la que calcula que los distintos tokens robados en el ataque alcanzan el valor de 120 millones de dólares.

Los miembros del equipo de BadgerDAO han dicho a los usuarios que creen que el problema provino de alguien que insertó un script malicioso en la interfaz de usuario del sitio web Badger.com. Para los usuarios que interactuaban con el sitio cuando el script estaba activo, éste interceptaba las transacciones de Web3 e insertaba una solicitud para transferir los tokens de la víctima a otra dirección elegida por el atacante.

The investigation continues.



Badger has retained data forensics experts Chainalysis to explore the full scale of the incident & authorities in both the US & Canada have been informed & Badger is cooperating fully with external investigations as well as proceeding with its own.