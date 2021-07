El nuevo diseño de Office está disponible para algunos usuarios de Office Insiders tras unos días de retraso: así se activa

Tras un breve retraso, la actualización visual de Office para Windows que Microsoft anunció la semana pasada ya está disponible al menos para algunos usuarios de Office Insiders.

La nueva interfaz se puede activar y desactivar haciendo clic en el icono de un megáfono en la esquina superior derecha de las aplicaciones de Office. El equipo de Office dijo que la nueva interfaz para la suite de oficina, inspirada en Windows 11, se desplegará por etapas. Esta novedad del diseño de Office estará disponible tanto en Windows 10 como en Windows 11, pero mostrará todo su potencial en la próxima versión de Windows.

Para comprobar la nueva interfaz de usuario inspirada en Windows 11, tendrás que descargar la versión beta de Office para Windows 14301.20004 y comprobar si ves el icono del megáfono en Word, Excel, PowerPoint y Outlook. La actualización visual se desplegará gradualmente a los Insiders de Office, así que no te preocupes si no puedes activarla justo después de instalar la nueva beta.

Las novedades más destacadas del nuevo Office

Los cambios más importantes de esta primera beta incluyen esquinas redondeadas (que también se puede poner ahora en Windows 10), una paleta de colores neutros por defecto, diciendo adiós a la paleta de colores que conocíamos ahora. También hay una cinta personalizable con una barra de herramientas de acceso rápido que ahora está oculta por defecto.

El equipo de Office señaló que todavía hay algunas inconsistencias en color y estilo en las diferentes superficies de la interfaz de usuario, pero eso es algo normal en una primera beta. Además, podrás crear tu presentación en PowerPoint mientras haces referencia a Word y Excel para obtener la información que necesitas.

Esta actualización se puede desactivar fácilmente mediante la función Coming Soon, situada en la esquina superior derecha del menú. La función Coming Soon no está disponible en Access, Project, Publisher o Visio.