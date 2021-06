Microsoft muestra el nuevo Office rediseñado que dice adiós a los colores y apuesta por el blanco y gris

Los usuarios del canal beta del Programa Office Insider ya pueden probar el nuevo diseño de Office la suite ofimática de Microsoft que visualmente está muy acorde con el Windows 11 que se presentó la pasada semana, según lo que puede observarse en las primeras imágenes.

Como se anunció la semana pasada, el nuevo sistema operativo Windows 11 estará disponible esta semana para los usuarios del canal de desarrollo en el programa Windows Insiders. En consonancia con este lanzamiento, la firma ha presentado una actualización visual de Office, que también estará disponible para cualquier persona que utilice Windows 10.

Esta actualización visual de Office, dicen desde Microsoft, se ha creado basándose en los comentarios de los clientes que pedían una experiencia más natural y coherente dentro de sus aplicaciones y entre ellas. Se ha buscado ofrecer una interfaz de usuario intuitiva, utilizando los principios de Fluent Design, en todas sus aplicaciones: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Project, Publisher y Visio.

Características del nuevo diseño

Una de las principales características del nuevo Office es que ha dado mucho protagonismo a los tonos clásicos (blanco o gris) diciendo adiós a la paleta de colores que conocíamos ahora. También incluye el modo oscuro donde predomina, claro está, el negro.

Por otro lado, cuenta con una barra de herramientas de acceso rápido y que ahora está oculta por defecto para que su interfaz sea más sencilla. Para volver a mostrarla, basta con hacer clic con el botón derecho del ratón en la cinta de opciones o en el icono Opciones de visualización de la cinta de opciones y, a continuación, hacer clic en Mostrar la barra de herramientas de acceso rápido.

Además, puedes crear tu presentación en PowerPoint mientras haces referencia a Word y Excel para obtener la información que necesitas.

Esta actualización visual estará disponible automáticamente para todos los usuarios de Office Insiders que utilicen versiones del canal beta. Se puede desactivar fácilmente mediante la función Coming Soon, situada en la esquina superior derecha del menú. La función Coming Soon no está disponible en Access, Project, Publisher o Visio.

Disponibilidad del nuevo diseño de Office

Esta actualización visual está disponible para los usuarios del Canal Beta que ejecuten la versión 2107 Build 14228.20000 o posterior en Windows 11 o Windows 10. Hace meses que se había hablado de esta posibilidad de renovar Office pronto y, aunque la novedad no llegó en el gran evento de Microsoft, ha sido finalmente presentada unos días después de un modo más discreto.

Quienes quieran, pueden comentar sus opiniones a Microsoft. Para ello, debes acceder a la aplicación, luego en "Ayuda" y en "Comentarios". Ahí puedes decir qué te gusta, qué no o dar nuevas ideas. También puedes hacerlo en la misma página donde se ha presentado este nuevo diseño.

La de Redmond advierte que la galería de vista previa tiene un error de color en el tema gris oscuro, pero promete resolver pronto el problema.