Microsoft está trabajando en renovar y mejorar las aplicaciones preinstaladas de Windows 10

Las apps de Windows 10 tienen mucho, mucho espacio para mejorar, y parece evidente que está en los planes de Microsoft el trabajar en ello. En una oferta de trabajo publicada por la empresa recientemente, dicen estar buscando desarrolladores para crear nuevas experiencias con sus aplicaciones.

Hablan de liderar un nuevo equipo para armar un portafolio completo de aplicaciones nativas preinstaladas que demuestren lo mejor de la plataforma Windows y de Fluent Design. Básicamente: nuevas y mejores apps para Windows 10 y enfocadas en el lenguaje de diseño que sigue intentando unificar la interfaz del sistema.

El paquete básico de apps de Windows 10 sigue siendo un poco decepcionante

Aplicaciones de Calendario y Correo en Windows 10

No estamos hablando de las aplicaciones de ofimática de Office, que están en otro nivel, ni tampoco de apps multiplataforma de Microsoft como To Do, sino del grupo de apps que vienen preinstaladas en el sistema.

Esas apps como Mail, El Tiempo, Calendar, Groove Music, Películas y TV, etc. han sin duda mejorado con el paso de los años, especialmente si las comparamos con sus primeras versiones en los días de Windows 8 o incluso las que llegaron con la primera versión de Windows 10 ya hace más de 5 años, pero siguen sin destacarse de verdad.

No hay que preguntar muy lejos para saber que la mayoría de usuarios no usa Mail para leer sus correos, o que prefieren VLC para mirar sus vídeos, o que usen cualquier otro reproductor de música que no sea el preinstalado. Windows 10 tiene apps para casi todo, pero casi todas son poco más que aceptables.

Microsoft To Do o la misma app Tu Teléfono son buenos ejemplos de lo bien que se puede hacer, mientras que Mail o Calendar son un buen ejemplo de cuando pareciera que se hace lo mínimo.

En general el diseño de todas estas apps también sigue siendo inconsistente, y ahora que sabemos que con la próxima gran actualización del sistema veremos grandes cambios en ese aspecto y que Microsoft planea todo un "rejuvenecimiento visual y radical" de Windows 10, tiene sentido que estén planeando renovar las apps preinstaladas.

Imagen de portada | Concepto de CYBRNEON