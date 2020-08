El nuevo tweet con más likes de la historia es el que anunció la muerte de Chadwick Boseman, la estrella Marvel de 'Black Panther'

El pasado fin de semana nos enteramos del fallecimiento del actor Chadwick Boseman. Desde la cuenta oficial del que fuese la estrella que dio vida a Black Panther, se confirmó que había estado luchando contra el cáncer de colon desde 2016.

La terrible noticia, que viene a ser bastante consistente con todas las cosas tristes que siguen sucediendo este año, se convirtió rápidamente en el tweet con más 'me gusta' de la red social hasta la fecha. 7.3 millones de likes al momento de esta publicación y sobrepasa por casi dos millones al tweet de Barack Obama que ostentaba el récord anterior.

Most liked Tweet ever.



A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP